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Deprem Bölgesinde Küçük İşletmelere Mücbir Sebep Desteği Uzatıldı

Deprem bölgesinde cirosu 2,5 milyon liranın altındaki işletmelere mücbir sebep hali 6 ay daha uzatıldı. Vergi kolaylıkları sağlanıyor.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 29 Mayıs 2025 10:25, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2025 10:26
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Deprem Bölgesinde Küçük İşletmelere Mücbir Sebep Desteği Uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, deprem bölgesindeki cirosu 2,5 milyon liranın altında olan küçük ve orta ölçekli mükellefler için mücbir sebep halinin son kez uzatılacağını açıkladı. Gelen talepler doğrultusunda yasanın verdiği son yetkiyi de kullanarak bu yönde bir karar aldıklarını belirten Şimşek, "Deprem bölgesinde yaklaşık 28 aydır süren mücbir sebep halini küçük ve orta ölçekli mükelleflerimiz açısından 6 ay daha uzatacağız" dedi.

Mücbir Sebep Halinin Uzatılması

Bakan Şimşek, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bölgede yer alan ve cirosu 2,5 milyon liranın altındaki küçük ve orta ölçekli şirketler için 31 Mayıs'ta sona erecek mücbir sebep halini, 30 Kasım'a kadar uzatma kararı aldıklarını bildirdi.

Kararın Kapsamı

  • Karar, deprem bölgesindeki mükelleflerin %80'ini kapsıyor.
  • Kanun yeni bir süre uzatımına imkan vermiyor.
  • Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri kapsamda.
  • 2022 yılı sonu itibarıyla cirosu 2,5 milyon liranın altında olanlar için geçerli.

Bireysel Talep Hakkı

Depremden vergi ödevlerini yerine getiremeyecek şekilde etkilendiğini ve mücbir sebep halinin devam ettiğini belirten mükellefler, bağlı bulundukları vergi dairelerine bireysel talepte bulunabilecekler.

Kapsama Giren Diğer Mükellefler

  • Basit usul mükellefler
  • Sadece gayrimenkul sermaye iradı, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlar yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar
  • 1 Ocak 2023 ila 6 Şubat 2023 tarihleri arasında işe başlayanlar

Taksitlendirme ve Yeni Takvim

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, süre uzatım kararıyla birlikte, mücbir sebep süresince verilmeyen beyanname ve bildirimler ile yapılacak ödemeler için yeni takvim belirlendi. Bu mükelleflerin e-defter oluşturma ve imzalama süresi ile e-defter ve berat dosyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine yüklenme süresi de 31 Aralık gün sonuna kadar uzatıldı.

Araç Vergileri ve Taksitlendirme

  • Deprem bölgesinde kayıtlı araçların motorlu taşıtlar vergisinin ödeme süreleri yeniden belirlendi.
  • Araçların 2023 yılı 2. taksiti, 2024 yılı 1. ve 2. ile 2025 yılı 1. ve 2. taksitlerine ilişkin ödemelerin 31 Aralık'a kadar yapılması gerekiyor.
  • Mücbir sebep hali uzatılan borçlular, diğer amme alacakları için 2 Şubat 2026'ya kadar başvuru yaparak taksitlendirme talebinde bulunabilecek.
  • Borçlar faiz alınmaksızın 24 aya kadar taksitlendirilebilecek.

Yapılandırma Başvuruları ve Ödeme Süresi

Mücbir sebep hali uzayan mükellefler, 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamındaki başvurularını 2 Mart 2026 Pazartesi günü sonuna kadar yapabilecek. Mükellefler, ilk taksitlerini peşin ödeme dahil 31 Mart 2026 Salı günü sonuna kadar, diğerlerini de bu taksiti takip eden aylık dönemler halinde ödeyebilecek.

Beyanname Vermeyen Mükellefler

Gelir İdaresi tarafından Şubat 2023 döneminden sonra hiç vergi beyannamesi vermeyen ve vergisini ödemeyen mükelleflerin borcunun enflasyon nedeniyle oldukça azaldığı belirlendi.

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