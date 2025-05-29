İlahiyat öğrencisi ağaçta asılı halde bulundu
Diyarbakır Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Sena Düzgün, Onkoloji Hastanesi bahçesindeki ağaçta asılı halde ölü bulundu. Dicle Üniversitesi yönetimi ve İlahiyat Fakültesi tarafından olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Diyarbakır Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Sena Düzgün, Onkoloji Hastanesi bahçesindeki bir ağaçta asılı halde ölü bulundu.
Olay, üniversitenin 2'nci sınıf öğrencisi ve sosyal medya içerik üreticisi olan 20 yaşındaki Sena Düzgün'ün cansız bedeninin, sabah saatlerinde hastane bahçesinde bulunmasıyla ortaya çıktı. Ailesi, genç kadının gece eve dönmemesi üzerine sabah saatlerinde kayıp ihbarında bulundu.
Annenin durumu yetkililere bildirmesiyle başlatılan arama çalışmaları sonucunda Sena Düzgün'ün cansız bedeni bulundu.
Olayın Gelişimi
- İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
- Olay yerinde yapılan ilk incelemede Sena Düzgün'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi.
- Olay yeri güvenlik çemberine alındı ve cenaze otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Soruşturma ve İddialar
- Genç kızın daha önce de intihar girişiminde bulunduğu ileri sürüldü.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat tarafından yapılan açıklamada:
"Üniversitemizin İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden Nur Sena DÜZGÜN'ün vefat ettiği bildirildi. Bu acı kayıptan dolayı derin üzüntü duyulmaktadır. Merhumeye Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm üniversite camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Öğrencimizin hatırası daima kalbimizde yaşayacaktır. Tüm sevenlerine sabır ve metanet diliyoruz."
İntihar Notu ve Son Mesajlar
- Düzgün'ün, kurs hocasına bir mektup bırakarak intihar edeceğini belirttiği ve konum bilgisi paylaşarak "Cenazemi alın" mesajı gönderdiği iddia edildi.
- Ölüm anını kayda aldığı öne sürüldü.
- Instagram hesabında intihardan bir gün önce, notlar kısmına "26.05 2025, Sağlıksız bir birey. Bir ölünün hatıra defteri" yazdığı bildirildi.