İlahiyat öğrencisi ağaçta asılı halde bulundu

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat tarafından yapılan açıklamada:

"Üniversitemizin İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden Nur Sena DÜZGÜN'ün vefat ettiği bildirildi. Bu acı kayıptan dolayı derin üzüntü duyulmaktadır. Merhumeye Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm üniversite camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Öğrencimizin hatırası daima kalbimizde yaşayacaktır. Tüm sevenlerine sabır ve metanet diliyoruz."



