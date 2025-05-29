Yanık Tedavisinde Avrupa'nın En Büyük Merkezi Türkiye'de Açıldı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yanık tedavi hizmetlerinin ülkemizdeki gelişimine dikkat çekerek, 2002 yılında yalnızca 3 merkezde 31 yatak kapasitesiyle sunulan yanık tedavi hizmetlerinin, bugün 62 merkezde toplam 780 yatakla modern ve yaygın bir hizmet ağına ulaştığını belirtti. Kızılcahamam'da düzenlenen "Bölgemizde Pediatrik ve Erişkin Yanıklar ve Önleme Kongresi"nde konuşan Memişoğlu, etkinliğe öncülük eden dernek ve enstitülere teşekkür etti. Kongrenin kendisi için de ayrı bir anlamı olduğunu ifade eden Memişoğlu, tıp eğitiminde Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın öncülüğünde yanık tedavisiyle ilgili önemli çalışmalara imza atıldığını vurguladı.

Yanık Tedavi Hizmetlerinde Kapasite Artışı

Yanıkların yalnızca cilt yüzeyinde oluşan bir hasar olmadığını, vücudun metabolik, immün ve psikolojik sistemini etkileyen çok yönlü ve zorlu bir travma olduğunu belirten Memişoğlu, yanık tedavisinin disiplinler arası işbirliğiyle yürütülen kapsamlı bir iyileştirme süreci olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanının vizyonu ve liderliğinde, son 20 yılda yanık tedavi hizmetlerinde önemli kapasite gelişimi sağlandığını ifade etti.

2002 yılında yalnızca 3 merkezde 31 yatak kapasitesi

yalnızca 3 merkezde 31 yatak kapasitesi 2024 itibarıyla 62 merkezde toplam 780 yatak kapasitesi

Avrupa'nın En Büyük Yanık Merkezi

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nin Avrupa'nın en büyük yanık merkezi olduğunu vurgulayan Memişoğlu, burada kök hücre, yapay deri, büyüme faktörleri ve hiperbarik oksijen tedavisi gibi ileri teknolojilerin etkin şekilde kullanıldığını belirtti. Plastik cerrahiden yoğun bakıma, enfeksiyon hastalıklarından rehabilitasyona kadar birçok branşın uyumla çalıştığı bu merkezde yüksek başarı oranları elde edildiğine dikkat çekti.

Çocuk Dostu Merkezler ve Psikososyal Destek

Pediatrik vakalarda çocuk dostu merkezlerin kurulması, ailelerin tedavi sürecine aktif katılımının sağlanması ve psikososyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesinin öncelikler arasında yer aldığı belirtildi.

Yanıkların Önlenebilirliği ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri

Yanıkların büyük bölümü önlenebilir nedenlerden kaynaklanıyor. Ev kazaları, iş güvenliği ihmalleri, sıcak sıvı ve ısı kaynaklarına bağlı ihmalkar davranışlar ciddi yaralanmalara yol açabiliyor. Bu nedenle koruyucu sağlık hizmetleri ve toplumsal farkındalık çalışmaları büyük önem taşıyor.

Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Vizyonu

Koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeli

Koruyucu sağlık hizmetleriyle toplum sağlığını tehdit eden risklerin en aza indirilmesi

Eğitim, teknoloji ve altyapıya yapılan yatırımlarla sağlık sisteminin sürekli geliştirilmesi

İlaçtan tıbbi cihaza kadar yerli ve milli üretim kapasitesinin artırılması

Daha güçlü, sürdürülebilir ve dışa bağımlılığı azalmış bir sağlık sistemi inşa edilmesi

Konuşmaların ardından Başkent Üniversitesi kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na plaket ve çiçek takdim etti.