Bolu Merkezli FETÖ Operasyonunda 6 Şüpheli Gözaltında

Bolu merkezli iki ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finansal yapılanması kapsamında döner zincirine yönelik yürütülen soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, FETÖ ile bağlantılı olduğu tespit edilen döner zincirinin işletmelerine yönelik olarak "FETÖ üyeliği ve örgütün finansmanı" suçundan çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Bolu'da 5, Samsun'da ise 1 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

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