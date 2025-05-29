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Muslera'dan Galatasaray'a Veda: 'Yarın Son Maçıma Çıkacağım'

Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera, düzenlenen basın toplantısında sarı-kırmızılı kulübe veda ettiğini açıkladı. Taraftarlar duygulandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Mayıs 2025 11:29, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2025 13:26
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Fernando Muslera, Galatasaray formasıyla geçirdiği 14 yılın ardından, uzun süredir üstlendiği takım kaptanlığını da geride bırakarak, düzenlenen basın toplantısında taraftarların merakla beklediği soruya yanıt verdi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile birlikte kameraların karşısına geçen Muslera, yarın oynanacak Başakşehir maçının son maçı olacağını açıkladı ve bu duygusal anlarda gözyaşlarını tutamadı.

Muslera'nın Veda Açıklamaları

Fernando Muslera, Galatasaray formasını 14 yıl boyunca giydiğini ve uzun yıllar takım kaptanlığı yaptığını belirterek, sarı-kırmızılı kulübe veda ettiğini duyurdu. Taraftarların merakla beklediği bu karar, duygusal anlara sahne oldu.

"Galatasaray'a gelmek hayatımın en doğru kararıydı"

Muslera, "Bu süreç içinde çok fazla konuşuldu. Yarın son maçıma çıkacağım. Gurur duyduğum 14 seneden sonra kazandığımız başarılar için herkese teşekkür ediyorum. Galatasaray'a gelmek hayatımın en doğru kararıydı. Fatih Terim'e, Taffarel'e, beni buraya getiren herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Teşekkürler ve Duygusal Anlar

  • Okan Buruk'a çok teşekkür ettiğini belirtti ve Türkiye'nin en iyi hocası olduğunu söyledi.
  • Takım arkadaşlarına, teknik direktörlere ve yönetime tek tek teşekkür etti.
  • Kemerburgaz ve Florya'da çalışanlara, basına ve mücadele ettikleri kulüplerin başkanlarına teşekkür etti.
  • "Unuttuğum insanlar varsa onlardan çok özür diliyorum" dedi.
  • Bu sezonki takım arkadaşlarına ayrıca teşekkür ederek, 25. şampiyonluk ve 5. yıldız için birlikte mücadele ettiklerini vurguladı.
  • Taraftarlara, "Dünyanın en büyük kulübünün taraftarlarısınız. Her zaman Galatasaray'ın yanında olun" mesajını verdi.

Muslera, futbolu bırakmadığını ve oynamaya devam edeceğini belirterek, "Memleketime yakın bir yerde devam edeceğim. Türkiye benim ikinci ülkem" dedi.

Dursun Özbek'ten Muslera'ya Veda

Dursun Özbek, "Ben Nando'nun yanında olmayı özellikle istedim. Galatasaray'ımıza verdiği emek ve çaba için teşekkür etmek istiyorum. Bizim için bir yabancı futbolcu değil, içimizden biri. Futbol takımımızın kazandığı tüm başarılarda onun da imzası var. Bir protokol imzaladık ve bundan sonraki süreçte Galatasaray'ın başarısı için uluslararası alanda çalışacak. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

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