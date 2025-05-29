Rüşvetten tutuklanan icra müdürü ve katip, başkalarını suçladı
İzmir'de avukattan rüşvet alırken suçüstü yakalanan icra müdür yardımcısı ve katibin ifadeleri gün yüzüne çıktı. Olayda taraflar birbirini suçladı. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan memurlar, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Mayıs 2025 11:49, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2025 11:50
İzmir'de avukat D.Ç.'den rüşvet alırken suçüstü yakalanıp tutuklanan İcra Müdür Yardımcısı Yusuf Durğun ile icra katibi Bora Boztaş'ın ifadeleri ortaya çıktı. Olay, İzmir Adliyesi İcra Müdürlüğü dosyasına yatan resmi tahsilatı hızlandırmak amacıyla gerçekleşti. İddiaya göre, Yusuf Durğun ve Bora Boztaş, avukat D.Ç.'den 200 bin TL rüşvet istedi. Avukat D.Ç., durumu savcılığa bildirerek polisle iş birliği yaptı ve seri numaraları alınmış parayı teslim etti. Polis ekipleri, Yusuf Durğun'u suçüstü yakalarken, Bora Boztaş ise evinde gözaltına alındı. Her iki şüpheli de adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Şüphelilerin İfadeleri
Bora Boztaş'ın İfadesi
- "Bu işi yapan müdür yardımcısıdır. Korktuğum için bana söylediği şeyleri yaptım. Zaten gözaltına alınmasaydım, sabah savcılığa bu durumu söyleyecektim. Hayatım boyunca hiçbir şekilde böyle işler yapmadım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ederim."
Yusuf Durğun'un İfadesi
- "Olayın yaşandığı gün dairemde çalışıyordum. D.Ç. isimli bir avukat gelip, satış dosyası olduğunu söyledi. Müvekkilinin yüzde 98 oranında felçli olduğunu, paraya ihtiyaçları bulunduğunu ve işlemin hızlandırılıp hızlandırılamayacağını sordu. Kendisine, diğer işler tamamlanmadan dosyaya bakamayacağımızı ifade ettim. Bunun üzerine bayramdan önce sonuçlanması gerektiğini, bunun yapabileceği bir şey olup olmadığını sordu. Telefon numaramı istedi, ben de verdim. Dairemizde görevli Bora ile işlemin hızlandırılması yönünde konuşabileceğini söyledim. Kendisine elimden gelen desteği sağlayacağımı ilettim. Daha sonra dosyayla ilgili bir sorun olmadığını ve işlemi halledeceğimizi söylemek üzere kendisini aradım ancak ulaşamadım. Bir süre sonra kendisi beni aradı ve olaylar bu şekilde gelişti. Kendisinden herhangi bir talebim olmadı. Kesinlikle 'Para vermezsen bu işi yapmam' gibi bir ifade kullanmadım. Bu tarz bir durumun yaşanabileceğini düşünmediğim için konuşmaları çok ciddiye almadan sürdürdüm. Şimdiye kadar görevimi titizlikle ve kurallara uygun biçimde yerine getirdim. Böyle bir olayın başıma gelmiş olmasından dolayı çok üzgünüm. Serbest bırakılmayı talep ediyorum."