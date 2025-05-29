Rüşvetten tutuklanan icra müdürü ve katip, başkalarını suçladı

İzmir'de avukat D.Ç.'den rüşvet alırken suçüstü yakalanıp tutuklanan İcra Müdür Yardımcısı Yusuf Durğun ile icra katibi Bora Boztaş'ın ifadeleri ortaya çıktı. Olay, İzmir Adliyesi İcra Müdürlüğü dosyasına yatan resmi tahsilatı hızlandırmak amacıyla gerçekleşti. İddiaya göre, Yusuf Durğun ve Bora Boztaş, avukat D.Ç.'den 200 bin TL rüşvet istedi. Avukat D.Ç., durumu savcılığa bildirerek polisle iş birliği yaptı ve seri numaraları alınmış parayı teslim etti. Polis ekipleri, Yusuf Durğun'u suçüstü yakalarken, Bora Boztaş ise evinde gözaltına alındı. Her iki şüpheli de adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Şüphelilerin İfadeleri

Bora Boztaş'ın İfadesi

"Bu işi yapan müdür yardımcısıdır. Korktuğum için bana söylediği şeyleri yaptım. Zaten gözaltına alınmasaydım, sabah savcılığa bu durumu söyleyecektim. Hayatım boyunca hiçbir şekilde böyle işler yapmadım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ederim."

Yusuf Durğun'un İfadesi