Kültür, MEB'e; Gençlik, Aile Bakanlığı'na bağlanmalı

3 Haziran'da göreve başlayan bakanların iki yıllık görev süresi dolmak üzere. Bu tarihten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinede bir revizyona gitmesi bekleniyor.

Kamuoyunda hangi bakanların görevden alınacağına dair çeşitli isimler dillendirilse de, bu konuda nihai kararı verecek tek isim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır.

Kabine değişikliği sürecinde bazı bakanlıkların yapısında da değişikliğe gidilebileceği konuşuluyor.

Eğer böyle bir yapı değişikliği düşünülüyorsa, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan "Kültür" alanının ayrılarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması yerinde bir adım olacaktır. Kültür politikalarının eğitimle iç içe yürütülmesi, erken yaşta kültürel bilinç kazandırılması açısından önem taşımaktadır.

Benzer şekilde, "Gençlik" alanının da "Aile" başlığıyla birlikte ele alınarak Aile ve Gençlik Bakanlığı çatısı altında birleştirilmesi, daha bütüncül ve verimli bir çalışma ortamı sağlayacaktır. Gençliğe yönelik politikaların aile yapısıyla birlikte planlanması, daha sağlıklı ve değer temelli nesillerin yetişmesine katkı sağlayacaktır.