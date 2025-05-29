Fidan, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kallas ile görüştü

Bakanlık kaynaklarından edilen bilgiye göre görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı sona erdirme amacıyla atılan adımlar ele alındı.

Bakan Fidan, hafta başında Rusya'da yaptığı görüşmeler ve Ukrayna'ya gerçekleştirmekte olduğu ziyaretle ilgili değerlendirmelerini paylaştı.