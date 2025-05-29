Iğdır'da Adliye Çalışanları Hakkında Tutuklama Kararı
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, adliye çalışanlarının adli dosyalarda zaman aşımı ve infaz dosyalarında usulsüzlük yaptığı tespit edildi. Yapılan operasyonda çok sayıda dijital materyal ve para ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, biri serbest bırakıldı.
Iğdır'da adliye çalışanı olan 3 şüpheliden 2'si, araması bulunan şahıslarla irtibat kurdukları, adli dosyalara zaman aşımı uygulatmaya çalıştıkları, infaz dosyalarıyla oynadıkları ve haksız kazanç sağladıkları gerekçesiyle tutuklandı. Soruşturma kapsamında, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan aramalarda önemli miktarda para ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.
Soruşturmanın Detayları
KOM ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, adliye çalışanları M.H., T.Ç. ve Ü.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin, adli dosyaları işlemsiz bırakarak zaman aşımı uygulatmaya çalıştıkları ve infaz dosyaları üzerinde oynama yaptıkları tespit edildi.
Ele Geçirilenler
- 102 bin TL
- 10 bin 200 dolar
- 3 cep telefonu
- 1 tablet bilgisayar
- 5 flash bellek
- 2 SSD disk
- 6 CD/DVD
- 1 ajanda
- Muhtelif belgeler
Tutuklama Süreci
28 Mayıs'ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.H. savcılıktan serbest bırakılırken, T.Ç. ve Ü.Y. tutuklandı.