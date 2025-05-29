Konut Sigortası Yaptırırken Nelere Dikkat Edilmeli?

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Her türlü beklenmedik olaya ve riske karşı evinizi belirli bir teminat altına almak isterseniz konut sigortasını mercek altına almanızın vakti gelmiş demektir.

Konut Sigortası Nedir?

Evinizi ve eşyalarınızı çeşitli risklere karşı güvence altına almanız için özel olarak hazırlanan sigorta ürünü konut sigortası olarak adlandırılır. Bu sigorta yangın, su baskını, deprem ya da hırsızlık gibi pek çok riski kapsıyor olabilir. Belirli teminatlar sigorta kapsamında bulunur ve konut sahiplerine ek teminat seçenekleri de sunulur. Konut sahiplerinin istedikleri ek teminatların da sigorta poliçesine dahil edilmesi sağlanır. Böylelikle tamamen isteğe bağlı bir sigorta poliçesinin hazırlanması da mümkün hale gelir.

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) ile Konut Sigortası Arasındaki Fark

Çoğu zaman konut sigortası ile zorunlu deprem sigortasının yani DASK'ın birbirine karıştırıldığını söyleyebiliriz. DASK, yasalar gereği konut sahipleri tarafından yaptırılması zorunlu olan bir sigortadır. Konut sigortası ise tamamen isteğe bağlı olarak yaptırılır. Zorunlu deprem sigortası deprem ve depreme bağlı risklere karşı bir güvence sunar. Konut sigortasının teminat kapsamı ise çok daha geniştir. Sonuç olarak zorunlu deprem sigortası ile konut sigortası hem teminat kapsamı hem de sunduğu teminatlar bakımından birbirinden farklı olduğunu belirtmek gerekir.

Konut Sigortası Yaptırırken Bunlara Dikkat!

Konut sigortası yaptırmaya karar verenlerin bazı hususlara dikkat etmeleri gerekir. Neleri göz önünde bulundurmanız gerektiği konusunda sizlere şu bilgileri aktarabiliriz:

Poliçe Kapsamı ve Teminatları Doğru Seçilmeli

Konut sigortası yaptırırken üzerinde titizlikle durulması gereken unsurların başında poliçe kapsamı geliyor. Sigorta firmaları tarafından sunulan konut sigortası poliçe seçenekleri farklı olabilir. Bu nedenle hangi teminatların poliçenize dahil edilmesini istediğinizi dikkatli bir şekilde belirlemenizi öneririz. Bazı poliçeler sadece yangın, sel, elektrik hasarı ya da deprem gibi temel riskleri kapsar. Bazı poliçelerde ise daha fazla sayıda risk teminatlar kapsamında yer alır. Konut sahipleri öncelikle ihtiyaçları olan teminatları belirlemeli ve bu doğrultuda bir poliçe hazırlanmasını talep etmelidir. İhtiyaçlar belirlenirken hem konutun tipini, konumunu hem de fiziksel özelliklerini dikkate alabilirsiniz. Bazı eşyaların da teminat kapsamında alınmasını talep etmeniz mümkündür.

Sigorta Bedelinin Eksiksiz Hesaplanması Önemli

Dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri de konut sigortası fiyatları belirlenirken sigorta bedelinin eksiksiz bir şekilde hesaplanmasıdır. Mutlaka mal varlığının güncel değeri üzerinden bir hesaplama yapılması sağlanmalıdır. Eksik beyanda bulunmamak ne kadar önemliyse fazladan beyanda bulunmak da o kadar yanlış olur. Fazladan beyanda bulunulması daha fazla prim ödemesine neden olur. Dolayısıyla konut sigortası poliçesinin gerçek bilgiler ve güncel değerler üzerinden hazırlanmasına dikkat edilmelidir.

Poliçe Süresi, Yenileme ve İndirimlerden Haberdar Olun

Genellikle konut sigortasının 1 yıllık süreyle yapıldığını belirtmeliyiz. Poliçenin bitmesine yakın bir dönemde sigorta firmanız ile iletişime geçebilir ve poliçenizin yenilenmesi talebinde bulunabilirsiniz. Bazı sigorta firmaları poliçe yenileme dönemlerinde size indirim tekliflerinde de bulunabilir. İndirim fırsatlarından faydalanarak daha az prim ödemeleri ile konut sigortanızın yenilenmesini sağlayabilirsiniz.

Sigorta poliçenizin yenilenme döneminde dilerseniz ek teminatların da poliçenize dahil edilmesini sağlayabilirsiniz. Poliçe yenileme dönemlerinde mutlaka aynı poliçenin gelecek yıl için de geçerli olmasını sağlamanız gerekmiyor. Bu konuda daha fazla bilgi almak ve konut sigortası fiyatları hakkında fikir sahibi olmak için hemen Ak Sigorta internet sitesini ziyaret edin.