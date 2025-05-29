Anime temalı 250 bini aşkın siber saldırı tespit edildi

Kaspersky, 2024'ün ikinci çeyreği ile 2025'in ilk çeyreğini kapsayan analizinde, popüler anime içeriklerini taklit ederek gerçekleştirilen 251.931 siber saldırı girişimi tespit etti. Z kuşağının pek çok üyesi için yayın izlemek bir eğlenceden öte, kimliklerini tanımlayan karakterler, dünyalar ve fandomlarla bağlantı sağlayan bir yaşam biçimi haline geldi. Animelerden nostalji yüklü film maratonlarına kadar, Z kuşağının ekran dünyalarıyla olan bağı oldukça derinlere uzanıyor. Z kuşağının yüzde 65'inden fazlası düzenli olarak anime izliyor ve bu da onları tarihteki en anime meraklısı nesil haline getiriyor. Z kuşağının yoğun ilgi gösterdiği dijital içerikler, siber suçlular tarafından yem olarak kullanılmaya devam ediyor. Naruto, One Piece, Demon Slayer, Attack on Titan ve Jujutsu Kaisen gibi anime yapımlarının adlarını kullanan kötü amaçlı içerikler aracılığıyla genç kullanıcıları hedef alan saldırıların sayısı giderek artıyor.

Anime ve Popüler İçeriklerle Gerçekleştirilen Saldırılar

Kaspersky, bu anime yapımlarının adları altında gizlenmiş kötü amaçlı yazılım veya istenmeyen dosya göndermeye yönelik 251.931 girişim buldu. Siber suçlular, genellikle "özel bölümler", "sızdırılmış sahneler" veya "premium erişim" gibi yemler kullanarak Z kuşağının bu serilere duyduğu güven ve sevgiden yararlanıyor.

İlk kez yirmi yıldan uzun bir süre önce yayınlanmasına rağmen Naruto en üst sırada yer aldı ve 114.216 saldırı girişiminde yem olarak kullanıldı.

en üst sırada yer aldı ve saldırı girişiminde yem olarak kullanıldı. Demon Slayer , 44.200 saldırı girişimiyle ikinci sırada yer aldı.

, saldırı girişimiyle ikinci sırada yer aldı. Attack on Titan, kötü amaçlı içerik dağıtmak için tespit edilen 39.433 girişimle üçüncü sırada yer aldı.

Kaspersky, animelerin yanı sıra Z kuşağında yankı uyandırmaya devam eden beş simgesel film ve diziyi de analiz etti. Shrek, Stranger Things, Twilight, Inside Out 2 ve Deadpool & Wolverine gibi içeriklerin taklit edilerek gerçekleştirilen 43.302 siber saldırı girişiminin büyük kısmı Shrek üzerinden yapıldı. Bu yapımı hedef alan toplamda 36 binden fazla girişim gerçekleşti ve bu yıl mart ayında keskin bir artış yaşanarak 2024'teki aylık ortalamanın iki katına çıktı.

Siber Saldırıların Yöntemleri ve Platformlar

Bazı platformların adlarıyla ilişkilendirilen kimlik avı sayfaları aracılığıyla gerçekleştirilen saldırı girişimlerinin sayısı 85.679 'a ulaştı.

'a ulaştı. Büyük yayın platformlarının adlarıyla gizlenmiş kötü amaçlı veya istenmeyen dosyaları dağıtmaya yönelik 96.288 girişim tespit edildi.

girişim tespit edildi. Yayın platformları, sezonluk trendlerin aksine sürekli bir içerik akışı sunuyor.

Z Kuşağına Özel Siber Güvenlik Oyunu: Case 404

Z kuşağının günlük hayatı yayın platformları, fandom alanları ve sosyal medya topluluklarından ayrılamaz hale geldikçe, siber tehditler de onların ilgi alanlarını yansıtacak şekilde gelişiyor. Şirket, Z kuşağının siber riskleri fark etmesine yardımcı olmak için dijital hayatlarını nasıl koruyacaklarını öğreten interaktif bir siber güvenlik oyunu olan "Case 404"'ü piyasaya sürdü.

"Case 404", oyuncuları siber dedektif olmaya ve sürükleyici siber suç vakalarını çözmeye davet ediyor. Bu dijital macera aracılığıyla sadece riskleri vurgulamakla kalmıyor, aynı zamanda Z kuşağının giderek daha savunmasız hale gelen çevrimiçi dünyada güvende kalmaları için zihniyetlerini ve becerilerini geliştirmelerini sağlıyor. Oyunu tamamlamanın ödülü olarak katılımcılar, dijital dünyada güvenle gezinmek için ihtiyaç duydukları güvenilir araçları sağlayan Kaspersky Premium'da indirim kazanıyor.

Kaspersky'den Güvenlik Önerileri

Kaspersky, Z kuşağının dijital içeriklerle yoğun temas halinde olduğu dönemde, çevrim içi güvenlik konusunda dikkat edilmesi gereken noktalara dikkati çekerek, giderek daha savunmasız hale gelen çevrimiçi dünyada nasıl güvende kalınacağını öğrenmek için Kaspersky'nin Z kuşağı için özel olarak tasarladığı "Case 404" adlı interaktif çevrim içi oyununu öneriyor.

Resmi Mağazalardan Uygulama İndirin

"Yayın hizmetlerine erişirken her zaman yasal, ücretli bir abonelik kullanın ve resmi mağazalardan veya resmi internet sitelerinden indirdiğiniz uygulamaları kullandığınızdan emin olun."

"Herhangi bir kişisel bilgi girmeden önce her zaman web sitelerinin gerçekliğini doğrulayın."

"İçerik izlerken veya indirirken güvenilir, resmi sayfalara bağlı kalın ve kimlik avı sitelerinden kaçınmak için URL'leri ve şirket adı yazımlarını iki kez kontrol edin."

"İndirdiğiniz dosya uzantıları konusunda dikkatli olun. Video dosyaları .exe veya .msi uzantılarına sahip olmamalıdır. Bunlar genellikle zararlı programlarla ilişkilendirilir."

"Verilerinizi tehlikeye atabilecek kötü amaçlı ekleri tespit etmek için Kaspersky Premium gibi güvenilir bir güvenlik çözümü kullanın."

"IP adresinizi koruyan ve veri sızıntılarını önleyen Kaspersky VPN ile güvenli gezinme ve güvenli mesajlaşma sağlayın."

Siber Tehditlere Karşı Uyanık Olun

Kaspersky Güvenlik Uzmanı Vasily Kolesnikov, eğlence dünyası gelişmeye devam ettikçe, siber suçluların sahte indirmeler veya hileli ürün teklifleri yoluyla popüler içerikleri istismar etmek için kullandıkları taktiklerin de geliştiğini belirtti. "Naruto ve Demon Slayer gibi sevilen animelerden Inside Out 2 gibi gişe rekorları kıran filmlere kadar dolandırıcılar, Z kuşağının dijital kültür ve yayın platformlarına olan ilgisinden faydalanmanın yeni yollarını buldu. Bu siber tehditlerin artmasıyla birlikte, genç kullanıcıların tetikte olması ve kendilerini çevrim içi ortamda nasıl koruyacaklarını anlamaları her zamankinden daha önemli." ifadelerini kullandı.