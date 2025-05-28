Fuat Oktay'dan 572. Yıla Özel İstanbul'un Fethi Paylaşımı

AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümünde sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajla fetih ruhunun önemine dikkat çekti.

Oktay, paylaşımında İstanbul'un Fethi'nin tarihimizde bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, bu büyük zaferin milletimiz açısından taşıdığı manevi değerin altını çizdi. Fatih Sultan Mehmet Han liderliğinde gerçekleşen fethin yalnızca bir şehir değil, tüm bir medeniyetin kaderini değiştirdiğini ifade etti.

Fuat Oktay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tarihimizin altın sayfalarından biri olan İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümünü, milletçe iftiharla ve şükranla idrak ediyoruz. Büyük komutan Fatih Sultan Mehmet Han önderliğinde inanç, azim ve kararlılıkla gerçekleşen bu kutlu zafer; sadece bir şehrin değil, medeniyetimizin kaderinin değiştiği bir dönüm noktasıdır. İstanbul'un fethiyle birlikte, adalet ve hoşgörüye dayalı bir dünya anlayışı yükselmiş, milletimizin kudreti cihana ilan edilmiştir."

Ayrıca, fetihle birlikte miras kalan değerleri yaşatma kararlılığına dikkat çeken Oktay, "Ecdadımızdan bizlere miras kalan bu mukaddes emaneti, milli ve manevi değerlerimiz doğrultusunda korumaya ve yüceltmeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Türkiye Yüzyılı vizyonuna da gönderme yapan Oktay, bu vizyonun ilhamını fetih ruhundan aldığını belirterek, "Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" sözleriyle paylaşımını tamamladı.

Oktay'ın İstabul'un Fethinin 572 Yıl Dönümü Paylaşımı Şöyle: