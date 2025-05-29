Bayram Öncesi İkinci El Araç Piyasasında Hareketlilik

VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, ikinci el araç piyasasının mart ayı itibarıyla toparlanma sürecine girdiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Tüketicilerin bayram dönemindeki davranışları yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda psikolojik ve sosyolojik etkenlerden de etkileniyor. Uzun yolculuklar için daha güvenli bir araca yönelim, sıfır araç fiyatlarındaki yükseklikle birleşince ikinci el pazarı cazip hale geliyor."

Gözelekli ayrıca, yaz tatili ve okulların kapanması gibi etkenlerle birlikte bu canlılığın önümüzdeki dönemde de devam etmesini beklediklerini ifade etti.

Yılın ilk aylarında durgun seyreden piyasa, mart ayında kıpırdanmaya başlarken; ikinci el araçların döviz karşısında değerini koruması da tüketicinin bu segmente yönelmesini sağladı.

VavaCars'ın analizlerine göre, talep artışı yaz boyunca da sürecek.