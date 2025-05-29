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5. sınıf öğrencisine şiddet: Öğretmen tutuklandı

Şanlıurfa'da 10 yaşındaki öğrenci, öğretmeni tarafından sınıfta darbedildi. Olay sonrası aile şikayetçi oldu, öğretmen tutuklandı ve görevden uzaklaştırıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Mayıs 2025 13:54, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2025 13:56
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5. sınıf öğrencisine şiddet: Öğretmen tutuklandı

Şanlıurfa'da 5'inci sınıf öğrencisi M.S. (10), sınıf öğretmeni A.K. tarafından sınıfta, arkadaşlarının gözü önünde darbedildi.

Olay, Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'ndeki Şerife Özden Başarı Ortaokulu'nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle öğretmen A.K., öğrencisi M.S.'yi tekme ve tokatla darbetti. Evine giden M.S., olayı anlattığı ailesi tarafından hastaneye götürülerek darp raporu aldı. Ailenin bilgilendirmesiyle okul yönetimi durumu tutanak altına alıp polise bildirdi. Okula gelen ekipler, öğretmeni gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Valilikten Açıklama

Sınıfta öğrencinin darp edilmesiyle ilgili olarak Şanlıurfa Valiliği de yazılı bir açıklama yaptı:

  • "27 Mayıs 2025 tarihinde Karaköprü ilçesindeki Şerife Özden Başarı Ortaokulu'nda görevli bir öğretmen tarafından bir öğrencimizin darbedilmesi olayı üzerine, okul yönetimi tarafından durum tutanak altına alınmıştır.
  • Söz konusu öğretmen hakkında adli işlem başlatılarak gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştır.
  • Valiliğimiz tarafından yakından takip edilen olayla ilgili olarak müfettiş görevlendirilmiş, idari soruşturma başlatılmış ve ilgili öğretmen görevden uzaklaştırılmıştır."


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