Dondan sonra bu kez de dolu vurdu

Antalya'nın Serik ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu, tarım alanlarında ciddi zarara yol açtı.

Cam ve plastik seraların yanı sıra açık alandaki ekili ürünler de bu olumsuz hava koşullarından etkilendi. Özellikle Yanköy, Şatırlı ve Tekke mahallelerinde saat 10.30 sıralarında başlayan dolu yağışı yaklaşık yarım saat sürdü. Yer yer ceviz büyüklüğüne ulaşan dolu taneleri, bölgedeki tarım alanlarında büyük hasara neden oldu.

Seralarda ve Açık Alanlarda Zarar

Yanköy'de 30'a yakın seranın plastik örtüleri yırtıldı ve camları kırıldı.

30'a yakın seranın plastik örtüleri yırtıldı ve camları kırıldı. Açık alana ekilen karpuzlarda ciddi hasar meydana geldi.

Park halindeki bir otomobilin camları da dolu nedeniyle kırıldı.

Üreticilerin Talepleri

Yanköy Mahallesi'nde üretici Mustafa Kocasarı, "Saat 10.30 sıralarında bir anda bastıran dolu, yağmurla birlikte ürünlerimize ve seralarımıza büyük zarar verdi. Yetkililerden yardım ve destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Hasar Tespit Çalışmaları

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, hasar tespit çalışmaları için yerinde incelemelere başlayacakları belirtildi.



