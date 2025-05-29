Türkiye'de doğal gaz ithalatı martta rekor kırdı!

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, Mart ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,9 artarak 5 milyar 996 milyon metreküp oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Mart ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın 3 milyar 394 milyon metreküpü boru hatları ile, 2 milyar 601 milyon metreküpü ise sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi. Toplam doğal gaz ithalatı, Mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre önemli bir artış gösterdi.

Doğal Gaz İthalatında Ülkeler

Rusya: 1 milyar 790 milyon metreküp

1 milyar 790 milyon metreküp Azerbaycan: 1 milyar 43 milyon metreküp

1 milyar 43 milyon metreküp İran: 561 milyon metreküp

561 milyon metreküp ABD: 1 milyar 490 milyon metreküp LNG

1 milyar 490 milyon metreküp LNG Cezayir: 642 milyon metreküp LNG

642 milyon metreküp LNG Nijerya: 210 milyon metreküp LNG

210 milyon metreküp LNG Kamerun: 191 milyon metreküp LNG

191 milyon metreküp LNG Yunanistan: 66 milyon metreküp LNG

Konutlarda ve Sanayide Doğal Gaz Tüketimi

Konutlardaki doğal gaz tüketimi yüzde 35,9 artışla 3 milyar 828 milyon metreküp olarak kaydedildi. Sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi ise yüzde 0,5 artışla 1 milyar 158 milyon metreküpe yükseldi. Elektrik santrallerindeki doğal gaz tüketimi de yüzde 7,7 artarak 870 milyon metreküpe çıktı.

Doğal Gaz Stok Durumu

Türkiye'nin doğal gaz stok miktarı, Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,6 düşüşle yaklaşık 3 milyar 38 milyon metreküp oldu. Stokun yaklaşık 2 milyar 641 milyon metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 397 milyon metreküpü ise LNG terminallerinde bulunuyor.



