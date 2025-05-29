Kılıçdaroğlu'ndan, Özel'e yakın iki isim hakkında suç duyurusu

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiasıyla açılan davada süreç devam ederken, kamuoyunda tartışmalara neden olan açıklamalar yargıya taşındı.

CHP'de kurultay süreciyle ilgili iddialar Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülmeye devam ederken, dava kapsamında ihtiyati tedbir talepleri reddedilmiş ve duruşma 30 Haziran'a ertelenmişti.

Mengü: "Savcı dosyayı kapatmaya hazırdı"

Gazeteci Nevşin Mengü, YouTube kanalında yaptığı yayında, "Ankara'dan çok güvenilir kaynaklardan aldığım bilgiye göre, savcı Kemal Kılıçdaroğlu ifade verir ve 'CHP'de yolsuzluk olmaz, ben kurultayı bizzat düzenledim' derse dosyanın kapanacağını iletti. Ancak Kılıçdaroğlu yine de ifade vermeye gitmedi" şeklinde bir açıklamada bulundu.

Gülsunar: "Bu onursuzluktur"

Akademisyen Dr. Emrah Gülsunar ise Mengü'nün videosunu alıntılayarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu artık sözün bittiği yer. Rejimin hukuksuz yargı operasyonuyla kaybettiği genel başkanlığı geri almaya çalışması açık bir onursuzluk ve haysiyetsizliktir" ifadelerini kullandı ve Kılıçdaroğlu'nun partiden ihraç edilmesi gerektiğini savundu.

Kılıçdaroğlu yargıya başvurdu

Gerçek Gündem'in haberine göre; Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, 27 Mayıs'ta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçeyle Mengü ve Gülsunar hakkında "hakaret" ve "iftira" suçlamalarıyla yasal süreç başlattı.Şikayet dilekçesinde, kamuoyuna yansıyan ifadelerin gerçek dışı olduğu ve Kılıçdaroğlu'nun kişilik haklarına ağır saldırı içerdiği belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun itibarını zedelemeyi amaçlayan bu açıklamaların cezalandırılması talep edildi.