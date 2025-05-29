Bu hafta 9 yeni film vizyona giriyor

Kılavuz Yayımlandı: Sağlık Sorunu Olan Öğrencilere Evde Eğitim
Kılavuz Yayımlandı: Sağlık Sorunu Olan Öğrencilere Evde Eğitim
Erdoğan: Muhalefetin en çok sevdiği yeşil, Benjamin Franklin yeşili
Erdoğan: Muhalefetin en çok sevdiği yeşil, Benjamin Franklin yeşili
Hafta Sonu Türkiye'yi Serin ve Yağışlı Hava Bekliyor!
Hafta Sonu Türkiye'yi Serin ve Yağışlı Hava Bekliyor!
Yeni İnfaz Paketi Detayları: Hangi Mahkumlar Faydalanacak?
Yeni İnfaz Paketi Detayları: Hangi Mahkumlar Faydalanacak?
Akaryakıt İstasyonlarında UTTS Dönemi Başlıyor
Akaryakıt İstasyonlarında UTTS Dönemi Başlıyor
En Büyük 6 Eğitim Sendikasının Güncel Üye Listesi
En Büyük 6 Eğitim Sendikasının Güncel Üye Listesi
5. sınıf öğrencisine şiddet: Öğretmen tutuklandı
5. sınıf öğrencisine şiddet: Öğretmen tutuklandı
Öğretmenler İçin Hayat Kurtaran İlkyardım Eğitimleri Sürüyor
Öğretmenler İçin Hayat Kurtaran İlkyardım Eğitimleri Sürüyor
Erdoğan'dan Yeni Anayasa Mesajı: Bayram Sonrası Çalışmalar Başlayacak
Erdoğan'dan Yeni Anayasa Mesajı: Bayram Sonrası Çalışmalar Başlayacak
Avcılar'da Kirliliğe Neden Olan Tankere 16 Milyon Lira Ceza
Avcılar'da Kirliliğe Neden Olan Tankere 16 Milyon Lira Ceza
Yerlikaya: Yeni Nesil Radarlarla Daha Çok Denetim Yapacağız
Yerlikaya: Yeni Nesil Radarlarla Daha Çok Denetim Yapacağız
Kültür, MEB'e; Gençlik, Aile Bakanlığı'na bağlanmalı
Kültür, MEB'e; Gençlik, Aile Bakanlığı'na bağlanmalı
MSB: Suriye'de Ayrılıkçı Gündemlere İzin Verilmeyecek
MSB: Suriye'de Ayrılıkçı Gündemlere İzin Verilmeyecek
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 23 Bin İşçi Grevde
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 23 Bin İşçi Grevde
Yeni Anayasa Komisyonu Üyeleri ve Çalışma Takvimi Belli Oldu
Yeni Anayasa Komisyonu Üyeleri ve Çalışma Takvimi Belli Oldu
Bayramda 3 milyon 350 bin kurbanlığın kesilmesi bekleniyor
Bayramda 3 milyon 350 bin kurbanlığın kesilmesi bekleniyor
Deprem Bölgesinde Küçük İşletmelere Mücbir Sebep Desteği Uzatıldı
Deprem Bölgesinde Küçük İşletmelere Mücbir Sebep Desteği Uzatıldı
Türkiye'de Yükseköğretim Mezun Oranında Büyük Artış
Türkiye'de Yükseköğretim Mezun Oranında Büyük Artış
Rektör Aydın: Eylem yapanlar yarın bu külliyeye giremeyecek
Rektör Aydın: Eylem yapanlar yarın bu külliyeye giremeyecek
Perakende Sektöründen Ücretlere Ara Zam Çağrısı
Perakende Sektöründen Ücretlere Ara Zam Çağrısı
İnfaz düzenlemesinde yeni gelişme
İnfaz düzenlemesinde yeni gelişme
'Terörsüz Türkiye'nin adı güzel ama hedefleri tehlikeli'
'Terörsüz Türkiye'nin adı güzel ama hedefleri tehlikeli'
Diyarbakır'da zehir tacirlerine İHA'larla operasyon: 7 gözaltı
Diyarbakır'da zehir tacirlerine İHA'larla operasyon: 7 gözaltı
Gazze'de Türk Doktorun Tanıklığı: Savaşın Ortasında Hayat
Gazze'de Türk Doktorun Tanıklığı: Savaşın Ortasında Hayat
Meteoroloji'den 11 Kente Sarı Kodlu Sağanak Uyarısı
Meteoroloji'den 11 Kente Sarı Kodlu Sağanak Uyarısı
Bartın'da kavga ihbarına giden polislere köpek saldırdı
Bartın'da kavga ihbarına giden polislere köpek saldırdı
Trafik Cezalarında Artış: Yeni Kanun Teklifi Neler Getiriyor?
Trafik Cezalarında Artış: Yeni Kanun Teklifi Neler Getiriyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HSK'nın dört yeni üyesini seçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HSK'nın dört yeni üyesini seçti
29 Mayıs 2025 tarihli atama kararları yayımlandı
29 Mayıs 2025 tarihli atama kararları yayımlandı
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Kuloğlu, HSK üyesi seçildi
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Kuloğlu, HSK üyesi seçildi
Ana sayfaHaberler Yaşam

Bu hafta 9 yeni film vizyona giriyor

Sinema salonlarında bu hafta komediden aksiyona, korkudan gerilime 9 film vizyona girecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mayıs 2025 14:32, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2025 14:41
Yazdır
Bu hafta 9 yeni film vizyona giriyor

"Fenike Planı"

Wes Anderson'ın, Roman Coppola ile yazdığı senaryodan sinemaya uyarladığı "Fenike Planı", Zsa-zsa Korda ve kızının, Avrupa'da büyüyen karanlık bir casusluk komplosuna karışmalarını konu ediniyor.

Film, Benicio Del Toro, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Benedict Cumberbatch, Rupert Friend, Bill Murray, Bryan Cranston, Jeffrey Wright, Michael Cera ve Hope Davis gibi isimlerden oluşan oyuncu kadrosuyla dikkati çekiyor.

"Karate Kid: Efsane Dövüşçüler"

Jackie Chan, Ralph Macchio ve Ben Wang'ın başrolünde yer aldığı, Jonathan Entwistle'nin filmi "Karate Kid: Efsane Dövüşçüler", aksiyon ve macera tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

Sinema tarihinin iki unutulmaz karakterinin bir araya geldiği filmde Ralph Macchio'nun "Daniel LaRusso"su ve Jackie Chan'in "Bay Han"ı, bu kez aynı hikayenin parçası olarak beyaz perdede buluşacak.

Geçmişin öğretileri ve bugünün mücadeleleri arasında köprü kurmayı amaçlayan yapım, yalnızca bir dövüş sanatları anlatısını değil aynı zamanda değişen dünyada yolunu arayan genç bir öğrencinin hikayesini odağına alıyor.

"Su Yüzü"

Zeynep Köprülü'nün yönettiği "Su Yüzü" filminde, başrolleri Cemre Ebuzziya, Nazan Kesal ve Yasemin Szawlowski paylaştı.

Film, dul annesinin düğünü için memleketine dönen genç bir kızın hikayesini ve yeniden gün yüzüne çıkan öfke, korku ve suçluluk duygularıyla baş etmeye çalışmasını işliyor.

"Sihirli Annem: Hepimiz Biriz"

Mustafa Kotan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Sihirli Annem: Hepimiz Biriz", periler ve fanilerin dünyasında geçen yeni bir macerayı beyaz perdeye taşıyacak.

Senaryosu Gamze Özer ve Arzu Yurtseven imzası taşıyan filmde, İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan, Gül Onat, Jess Molho ve Jennifer Boyner oynadı.

"D.O.Z."

Taner Bahadır'ın yönetmenliğini üstlendiği "D.O.Z." yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

Senaryosunu Coşkun Gündoğdu'nun yazdığı filmde, Boğaç Aksoy, Mehmet Kahraman, Yağmur Ün ve Mert Aydoğdu rol aldı.

Haftanın gerilim ve korku filmleri

James Wan'ın yönettiği kültleşmiş korku filmi "Testere", 20. yıl anısına yeniden beyaz perdede ekrana gelecek. ABD ve Avustralya ortak yapımı film, birbirini tanımayan iki kişinin bir gün kendilerini bir banyonun duvarına zincirlenmiş bulmalarını ve bir adamın son kurbanları olduklarını anlamalarını konu ediniyor.

"Son Ritüel"in başrollerini ise Al Pacino, Dan Stevens ve Ashley Greene paylaşıyor. Film, uzak tutulması gereken bir laneti durdurmak için görevlendirilen iki rahibin, girdikleri bu ritüelin kendileri için akıl sağlığını ve inançlarını paramparça eden bir kabusa dönüşmesini anlatıyor.

Nayla Al Khaja'nın Birleşik Arap Emirlikleri yapımı filmi "Three", bir annenin, giderek garip ve şiddetli davranışlar sergilemeye başlayan oğlunu kurtarma çabasını odağına alıyor.

Koray Fındıklıoğlu'nun çektiği "Maske", haftanın yerli korku filmi olarak beyaz perdedeki yerini alacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber