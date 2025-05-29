En Büyük 6 Eğitim Sendikasının Güncel Üye Listesi

Eğitim hizmet kolunda güncel sayılar netleşti. Son verilere göre, bu alanda faaliyet gösteren en büyük 6 sendika belirlenmiştir. Eğitim sektöründe çalışanların haklarını korumak ve geliştirmek amacıyla kurulan bu sendikalar, üyelerine çeşitli avantajlar sunmaktadır. Sendikaların büyüklüğü, üye sayıları ve etkinlikleriyle dikkat çekmektedir. Eğitim alanında sendikal faaliyetler, çalışanların sosyal ve ekonomik haklarının iyileştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Aşağıda, eğitim hizmet kolunda en büyük altı sendika sıralanmıştır:

Eğitim-Bir-Sen

Türk Eğitim-Sen

Eğitim-İş

Eğitim-Sen

Hürriyetçi Eğitim-Sen

Eğitim Gücü-Sen