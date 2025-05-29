Merkez Bankası Net Rezervlerinde Üçüncü Haftada Artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) net rezervleri, üst üste üçüncü haftasında da yükselişini sürdürdü. Brüt rezervler, 4 Nisan tarihinden bu yana ilk kez 150 milyar dolar seviyesini aştı. TCMB'nin verilerine göre, 23 Mayıs ile sona eren haftada brüt rezervler 7,5 milyar dolar artışla 153 milyar 110 milyon dolar seviyesine ulaştı. Bu gelişme, Türkiye ekonomisinin döviz rezervleri açısından önemli bir güçlenme gösterdiğini ortaya koyuyor.

TCMB Net Rezervlerinde Artış

Böylece Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri 47,97 milyar dolara yükseldi. Net rezervler, 16 Mayıs haftasında 39,99 milyar dolar seviyesindeydi. Bu artış, finansal istikrar açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Rezerv Varlıklarındaki Değişim

Döviz varlıkları, bir önceki haftaya göre %6,3 artarak 61,4 milyar dolar oldu.

artarak oldu. Altın cinsinden rezerv varlıkları %4,7 artışla 84,0 milyar dolar a yükseldi.

artışla a yükseldi. IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise %0,5 artarak 7,7 milyar dolara ulaştı.

Tüm bu veriler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervlerinde son dönemde yaşanan artışın sürdüğünü ve ekonomik göstergelerin güçlendiğini göstermektedir.