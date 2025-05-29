Yeni İnfaz Paketi Detayları: Hangi Mahkumlar Faydalanacak?

İnfaz düzenlemesi Meclis'e sunuldu ve milyonlarca kişinin beklediği infaz paketi TBMM Başkanlığı'na iletildi. AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, infaz paketiyle ilgili ayrıntıları açıkladı. 10. Yargı Paketi kapsamında yer alan bu düzenleme, AK Partili milletvekillerinin imzasıyla Meclis'e sunuldu.

İnfaz düzenlemesi ile kimlerin tahliye olabileceği ve hangi mahkumları kapsayacağı, Meclis'te yapılan basın açıklamasıyla paylaşıldı.

Abdullah Güler, "30 maddeden oluşan kanun teklifini Meclis'e sunduk" diyerek teklifin Adalet Komisyonu Başkanlığı'na havale edileceğini belirtti. 2002'den bu yana birçok düzenleme hayata geçirildi ve sistemin daha etkin çalışabilmesi için yeni adımlar atıldı. Yerelde görev yapan hakim ve savcılar ile STK temsilcileriyle uzun süredir çalışmalar yürütülüyor.

Bu kanun teklifinin bir başlangıç olduğunu ve devamının geleceğini vurgulayan Güler, suç ve ceza adaletinin sağlanması, mahkum ıslahının güçlendirilmesi ve iyi hal durumunun desteklenmesinin amaçlandığını ifade etti.

İnfaz Düzenlemesinin Detayları

9 farklı kanunda değişiklik getiriliyor.

getiriliyor. Teklif 30 maddeden oluşuyor.

Suç işlenmesinin önlenmesi, caydırıcılığın sağlanması, şiddet suçları ve trafik düzenini bozan eylemlerle etkin mücadele hedefleniyor.

Hükümlülerin bir yıllık denetimli serbestlikten faydalanabilmesi için koşullu salıverilme tarihine kadar cezaevinde geçirmesi gereken sürenin en az onda birini ceza infaz kurumunda geçirmesi sağlanacak.

Hükümlülerin aldıkları ceza ile orantılı olarak belirli bir süre cezaevinde kalmaları sağlanarak cezanın etkinliği artırılacak.

Bir yıllık denetimli serbestlik bakımından değişiklik öngörülmüyor.

İkinci kez mükerrer suçlara denetimli salıverme imkanı getiriliyor.

Konutta infaz kapsamı 1 yıldan 3 yıla çıkarılıyor.

Hastalık ve engellilikte, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası dışında Adli Tıp'tan alınacak rapor doğrultusunda konutta infaz imkanı getiriliyor.

Temelli: İnfaz Düzenlemesi Sadece Hasta Hükümlüleri Kapsıyor

Ceza İnfaz Kanunu'nda yapılması planlanan düzenleme bir süredir Ankara'nın gündeminde yer alıyor. Dün TBMM'de önemli bir görüşme gerçekleştirildi ve AK Parti, DEM Parti heyetini kabul etti. Görüşmede infaz düzenlemesi de ele alındı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, yaptığı açıklamada "Bu infaz paketinde, infaza dair çok önemli bir değişiklik yok ya da iktidar maalesef böyle bir adımı atmadı." ifadelerini kullandı. Temelli, pakette hasta hükümlü ya da tutuklulara ilişkin düzenleme bulunacağını belirtti.