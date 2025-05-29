Akaryakıt İstasyonlarında UTTS Dönemi Başlıyor

Akaryakıt istasyonlarında Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) üzerinden akaryakıt satışları 2 Haziran itibarıyla başlayacak. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamaya göre, akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin 2 Haziran'a kadar gerekli kayıt ve başvuru işlemlerini tamamlamaları, istasyonlarına taşıt tanıma okuyucu cihazı ve tabanca iletişim modüllerini taktırmaları ve bu donanımların yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlara entegrasyonunu sağlamaları gerekiyor. Böylece UTTS üzerinden fiilen akaryakıt satışına başlanacak.

UTTS Kapsamında Zorunluluklar ve Son Tarihler

Taşıt Tanıma Birimi (TTB) zorunluluğu getirilen taşıtlar için UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeler, vergi kanunları bakımından geçersiz sayılacak.

zorunluluğu getirilen taşıtlar için UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeler, vergi kanunları bakımından geçersiz sayılacak. Taşıt sahiplerinin vergi uygulamaları yönünden hak kaybı yaşamamaları için, kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtlar için 2 Haziran 'a kadar başvuru ve kayıt işlemlerinin yapılması, 30 Haziran 'a kadar ise TTB taktırılması gerekiyor.

'a kadar başvuru ve kayıt işlemlerinin yapılması, 'a kadar ise TTB taktırılması gerekiyor. Sıfır araçlara TTB yükümlülüğü kaldırıldı.

Kanun kapsamında yer almayan ve taşıt tanıma sistemi kullanan taşıtlara 1 Temmuz itibarıyla, benzin veya motorin dışındaki bir yakıt türüyle çalışan taşıtlardaki depolar için ise 31 Aralık tarihine kadar TTB taktırılması zorunlu.

Dış Satışlara Sınırlama ve Yeni Düzenlemeler

PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, dış satışlara ilişkin yeni düzenleme konusunda bayileri uyararak, dış satışlara sınırlama getiren ve 1 Ocak'ta yürürlüğe giren düzenlemenin vatandaşları da yakından ilgilendirdiğini belirtti. Daha önce dökme yakıt kullanan araçların büyük bir kısmı artık istasyonlardan yakıt almak zorunda. Aksi takdirde aldıkları yakıtların bedellerini gider olarak kullanamayacaklar. Meslektaşların nihai tüketici olan müşterilerini bilgilendirmeleri, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları açısından önemli.