Bakanlıktan Ayniyat Saymanları Hakkında Önemli Görüş!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ayniyat saymanlarının 2024-2025 yıllarını kapsayan toplu sözleşme kapsamında yapılan tazminat artışından yararlanamayacağına dair kamu kurumlarına görüş verdi!
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Mayıs 2025 15:16, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2025 15:19
31 Ağustos 2023 tarihli ve 2023/1 Karar numaralı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 55 inci maddesi doğrultusunda bazı yöneticilere yapılan özel hizmet tazminatı artışından Ayniyat Saymanlarının yararlanıp yararlanamayacağı hakkında yapılan değerlendirme sonucunda, bu düzenlemeden faydalanamayacaklarına dair tüm kamu idarelerine görüş verilmiştir.
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