Bakanlıktan Ayniyat Saymanları Hakkında Önemli Görüş!

31 Ağustos 2023 tarihli ve 2023/1 Karar numaralı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 55 inci maddesi doğrultusunda bazı yöneticilere yapılan özel hizmet tazminatı artışından Ayniyat Saymanlarının yararlanıp yararlanamayacağı hakkında yapılan değerlendirme sonucunda, bu düzenlemeden faydalanamayacaklarına dair tüm kamu idarelerine görüş verilmiştir.

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