Hafta Sonu Türkiye'yi Serin ve Yağışlı Hava Bekliyor!

Hafta sonu boyunca yurt genelinde serin ve yağışlı hava etkili olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çelik, yarın ve hafta sonu etkili olması beklenen serin ve yağışlı sistemin, Güneydoğu Anadolu Bölgesi dışında tüm yurtta görüleceğini belirtti. Yağışların genel olarak gök gürültülü sağanak şeklinde ve çoğunlukla öğle saatlerinden sonra gerçekleşeceğini ifade eden Çelik, "Yağış, Göller Yöresi, İç Anadolu Bölgesi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın ve hafta sonu yer yer kuvvetli olacak." dedi.

Hafta başından itibaren yağışlı sistemin doğuya hareket edeceğini belirten Çelik, pazartesi günü iç ve doğu bölgelerde yağış görüleceğini, salı ve çarşamba ise sistemin sadece doğu bölgelere yağış bıraktıktan sonra yurdu terk edeceğini bildirdi.

3 Büyükşehirde Hava Durumu

Ankara: Yarın ve hafta sonu gök gürültülü sağanak bekleniyor. "Özellikle yarın ve cumartesi Ankara genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak." En yüksek hava sıcaklıkları 19 ila 20 derece arasında olacak, gelecek hafta ortasına doğru sıcaklık 25 derecenin üzerine çıkacak.

Yarın ve hafta sonu gök gürültülü sağanak bekleniyor. En yüksek hava sıcaklıkları arasında olacak, gelecek hafta ortasına doğru sıcaklık üzerine çıkacak. İstanbul: Hava çoğunlukla parçalı çok bulutlu olacak, cumartesi ve pazar ise kısa süreli yağış geçişleri bekleniyor. En yüksek sıcaklık 22 ila 23 derece olacak ve sıcaklık gelecek hafta itibarıyla kademeli olarak artacak.

Hava çoğunlukla parçalı çok bulutlu olacak, cumartesi ve pazar ise kısa süreli yağış geçişleri bekleniyor. En yüksek sıcaklık olacak ve sıcaklık gelecek hafta itibarıyla kademeli olarak artacak. İzmir: Hava çoğunlukla parçalı bulutlu olacak, cumartesi kısa süreli gök gürültülü sağanak bekleniyor. En yüksek sıcaklık 28 ila 30 derece civarında seyredecek.

Anlık Uyarı ve Tahminler

Cengiz Çelik, vatandaşların "mgm.gov.tr" adresinden hava durumuna ilişkin anlık uyarı ve tahminleri takip edebileceğini bildirdi.



