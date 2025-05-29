Erdoğan, Şampiyon Galatasaray'ı Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı kabul etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Mayıs 2025 15:44, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2025 15:51
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray futbol takımı oyuncularını ve teknik heyeti, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.
Kabulde, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular yer aldı.
Cumhurbaşkanı Eroğan, Şampiyon Kadro ile bir araya geldi.