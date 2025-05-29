Erdoğan, Şampiyon Galatasaray'ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Eroğan, Şampiyon Kadro ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray futbol takımı oyuncularını ve teknik heyeti, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net