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Türk mühendisler üretti, sahte yağı bitirecek dönem

Gebze'de Türk mühendisler tarafından geliştirilen teknoloji, ünlü markaların sahte üretilen madeni yağlarının önüne geçecek. Sürücülerin adeta kabusu olan sahte yağı ayırt edecek 'marker' teknolojisi sayesinde tüketici artık el cihazıyla bile ürünün orijinalliğini kontrol edebilecek. Özel çözelti sayesinde madeni yağlar üretim aşamasında izlenebilir hale gelecek.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Mayıs 2025 15:55, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2025 16:26
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Türk mühendisler üretti, sahte yağı bitirecek dönem

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Teknoparkı'nda Prof. Dr. Ahmet Ceyhan Gören ve ekibi tarafından geliştirilen 'marker' teknolojisi, Türkiye'de madeni yağ alanında ilk olma özelliği taşıyor. Sistem, sektördeki önemli bir boşluğu doldurmayı hedefliyor. Özellikle küçük sanayi sitelerindeki esnafın da adeta kabusu olan ünlü markaların madeni yağlarının sahtesi artık kolayca tespit edilebilecek.

Jandarma 21 bin ton ele geçirmişti

Öte yandan, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında önceki gün operasyon düzenlemiş, sanayi işletmelerinden topladığı atık madeni yağları arıtarak, ünlü markalara ait sahte kutu ve ambalajlara doldurmak sureti ile piyasaya sürdüğü tespit edilen şüpheliye operasyon yapmıştı. Yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 12 milyon TL olan sahte 21 bin 600 litre madeni yağ ele geçirildi. Olaya ilişkin şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

"Bu teknoloji, ülkemiz açısından büyük bir değer taşımaktadır"

Gebze Teknik Üniversitesi Teknopark bünyesinde yaklaşık 150 firmanın faaliyet gösterdiğini ifade eden Teknopark Genel Müdürü Yusuf Çalık, "Üniversitemizin değerli akademisyenlerinin rehberliğinde geliştirilen bu sistem, özellikle yağ testleri ve kaçak yağ tespiti konusunda önemli katkılar sunacak. Bu teknoloji, ülkemiz açısından büyük bir değer taşımaktadır" dedi.

"Dünyada da bir ilk olabilir"

Prof. Dr. Ahmet Ceyhan Gören ise 'marker' projesinin 2021 yılından bu yana sürdüğünü belirtti. Marker sisteminin madeni yağ üretiminde 20 ila 50 ppm seviyelerinde ürüne katıldığını ve bu sayede sahada kolaylıkla tespit edilebildiğini açıkladı. Gören, "Geliştirdiğimiz özel çözelti, hem yüksek sıcaklıklara hem de madeni yağın içeriğindeki kimyasallara dayanıklı olacak şekilde üretildi. Örneğin yalnızca 0.02-0.2 litre çözeltiyle, 10 ila 50 tonluk üretim tankları markalanabiliyor. Bu yöntemle üretim sürecine ek bir işlem gerekmiyor. Firmalar, ürünlerini kolayca izlenebilir hale getirebiliyor. Dünyada da benzer bir teknolojiye ilgi artıyor. Bu teknoloji dünyada da bir ilk olabilir, ancak bu konuda kesin bir araştırma yapmadığımız için net konuşmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kullanıcı, ürünün sahte olup olmadığını anlayamıyor"

Teknolojiyi hemen kullanmaya başladıklarını söyleyen Arı Petrol ve Kimya Endüstri Şirketi Genel Müdürü Mustafa Güzelgül ise sahte madeni yağların sektördeki en büyük problemlerden biri olduğunu vurguladı. Güzelgül, "Motor yağı, antifriz ve hidrolik sıvılar gibi ürünlerdeki sahtecilik, kullanıcıya ciddi zararlar verebiliyor. Son kullanıcı, ürünün sahte olup olmadığını anlayamıyor. GTÜ Teknopark'ın geliştirdiği 'marker' teknolojisi sayesinde ürünler artık güvenilir ve izlenebilir hale geliyor. Kullanıcı, el cihazlarıyla veya GTÜ laboratuvarlarında yapılacak analizlerle ürünün sahte olup olmadığını öğrenebiliyor." dedi.

Genel Müdür Mustafa Güzelgül ürünlerin üzerindeki bandroller, ambalaj ya da şüpheli durumlarda kullanıcıların firmaya başvurarak ürünü test ettirebildiklerini ve bu yolla sahte ürünlerin piyasadan ayıklanabildiğini belirtti.

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