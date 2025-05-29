Ali Yalçın: Koruyucu Giyim Yardımı bir çok kurumda verilmiyor

Yalçın, sendika genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 8. dönem toplu sözleşmelerine kısa bir süre kalmasına rağmen koruyucu giyim yardımı konusundaki sorunların devam ettiğini ifade etti. Koruyucu giyim kazanımlarını engellemek için sistematik olarak hazırlanmış bir süreç olduğunu ileri süren Yalçın, bu durumun toplu sözleşmenin özerkliğini askıya aldığını savundu. Gelinen noktada koruyucu giyim kazanımlarının sadece engellenmediğini, geçmişe dönük zimmet çıkarıldığını ve faiziyle birlikte geri istendiğini dile getirdi. Yalçın, bu durumun Türkiye'nin büyüklüğüyle ve demokratik yapısıyla uyuşmadığını vurguladı.

Yalçın'ın Talepleri ve Çözüm Önerileri

Kamu işverenlerinden ve bürokratlardan beklenti: Tıkanıklığı artırmak ve süreci kilitlemek yerine düğümü çözecek, engelleri yıkacak bir bakış açısına sahip olunması.

Tıkanıklığı artırmak ve süreci kilitlemek yerine düğümü çözecek, engelleri yıkacak bir bakış açısına sahip olunması. Torba kanunlarında düzenleme yapılması: Ortadaki karamsar tablonun ortadan kaldırılması.

Ortadaki karamsar tablonun ortadan kaldırılması. 2024 ve 2025 yıllarına yönelik koruyucu giyim maddesinin geçmişten geldiği gibi uygulanması ve tamamının ödenmesi.

geçmişten geldiği gibi uygulanması ve tamamının ödenmesi. Bundan sonraki süreçte toplu sözleşme hükümlerine müdahale edecek, tarafların aldığı kararları gölgeleyecek ve kamu görevlilerini mağdur edecek yanlış uygulamaların son bulması.



