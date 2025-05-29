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Özgür Özel'den TİSK'e 'ara zam' ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'u ziyaret etti. Burada konuşan Özel, "Temmuz ayında ara zam noktasındaki beklentimizi, yürüttüğümüz çalışmayı ifade ettik. Şunu ifade etmek isteriz ki sadece DİSK'i, Hak-İş'i, Türk- İş'i dinleyip, TİSK'i dinlemeyen bir süreci yürütmek yerine işin olmazsa olmaz diğer tarafı işverenleri dinlemek ve bu sohbeti onlarla gerçekleştirmek bizim açımızdan son derece kıymetliydi" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Mayıs 2025 16:43, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2025 16:43
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Özgür Özel'den TİSK'e 'ara zam' ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'u ziyaret etti.

'SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN TÜM PAYDAŞLARLA BİR ARAYA GELMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

TİSK ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Özgür Özel, "Kendileri bize yaptıkları sunumla, üyeleriyle ilgili rakamları, verileri, yaşadıkları zorlukları, güçlükleri anlattılar. Ayrıca iş arkadaşlarına, emekçilere, başta iş kazalarının önlenmesi, işçi sağlığı konusuna ve diğer konularda verdikleri önemden ve çeşitli projelerinden bahsettiler. Biz ziyaretimizin sebebi olan asgari ücret ve asgari ücrete Temmuz ayında ara zam noktasındaki beklentimizi, yürüttüğümüz çalışmayı ifade ettik. Şunu ifade etmek isteriz ki sadece DİSK'i, Hak-İş'i, Türk- İş'i dinleyip, TİSK'i dinlemeyen bir süreci yürütmek yerine, işin olmazsa olmaz diğer tarafı işverenleri dinlemek ve bu sohbeti onlarla gerçekleştirmek bizim açımızdan son derece kıymetliydi. Bundan sonra da sorunların çözümü için tüm paydaşlarla bir araya gelmeye, tartışmaya, çözüm önerilerimizi onlarla paylaşmaya, görüşlerini almaya devam edeceğiz. Nazik kabulleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de hem kurumsal olarak, hem de üyeleriyle yakın ilişki ve iletişim halinde olacağımızı bir kez daha buradan tekrar etmek isterim" dedi.

'BUNLARI KONUŞMAK İÇİN VAKİT VAR'

Genel Başkan Özel, açıklamasının ardından basın mensuplarının TİSK'in asgari ücret konusundaki pozisyonunu sorması üzerine, "Biz bir görüşme yaptık. Bu birinci tur ve buradan sonra biz bir takım öneriler, işverenler için de onları güvence altına alacak bir model geliştirip, onu daha sonra kamuoyu ile paylaşacağız. Bu sorunun doğrudan cevabı, Başkan için de yanıtlanması zor, kamuoyunun da duyması açısından erken olabilir ve yapıcı olmayabilir. O yüzden bu tip bir soruyu cevaplamayalım ikimizde. Daha vakit var bunları konuşmak için" diye konuştu.

'YAPILAN İŞ SON DERECE ANTİ-DEMOKRATİK VE ÜZÜCÜ'

Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özel, Diyarbakır'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun pankartını asanların gözaltına alınması hakkındaki soruya ise "Bu bir demokratik olgunluk meselesi. Gözaltında olan ya da tutuklu olan birisine özgürlük talep etmek bütün dünyanın en meşru talebidir. Suçu ispatlanana kadar herkes suçsuzdur. Kaldı ki suçu ispatlanmış kişilere dahi özgürlük talepleri ve bunun hiç beklenmedik siyasetçilerce kampanyalaştırıldığı bir süreçteyiz. O yüzden yapılan iş son derece anti-demokratiktir ve üzücüdür. Hızlı bir şekilde orayı takip ediyoruz, serbest kalmalarını bekliyoruz" yanıtını verdi.

'ÜLKEMİZİ KUCAKLAYAN YAKLAŞIMIMIZDAN BAHSETTİK'

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i TİSK olarak ağırladık. İşveren sıkıntısıyla ilgili, küresel rekabet ve gelişmelerle ilgili tüm resmi kendilerine anlatmaya gayret ettik. Bunu yaparken her zaman çalışanın yanında olan ülkemizi kucaklayan yaklaşımımızdan bahsettik. Bizleri dinlediler, ziyaretleri için kendisine çok teşekkür ederiz" dedi.

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