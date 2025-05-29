İsviçre'de Coca Cola krizi! Rafları Türk markası doldurdu

İsviçre'de faaliyet gösteren büyük süpermarket zincirleri, Coca Cola ile yaşadıkları fiyat anlaşmazlığı nedeniyle ürünlerin tedarikini durdurdu. Ülkenin en büyük market zinciri Migros, Sprite ve Fanta gibi Coca Cola'ya ait içecekleri raflardan kaldırırken, boşluğu Türkiye'den ithal edilen Uludağ Gazoz ürünleriyle doldurdu.

İsviçreli Blick gazetesine göre, Migros'un Coca Cola ile olan ticari ilişkileri uzun süredir gergin. Özellikle fiyatlardaki artışın ardından Ocak ayında başlayan müzakerelerde ilerleme kaydedilemeyince, şirket çözümü alternatif ürünlerde buldu. Bursa'da üretilen ve Türkiye'de uzun yıllardır tüketilen Uludağ Gazoz'un iki farklı ürünü, Migros raflarında Coca Cola'nın yerini aldı.

"Ürün yok, görüşmeler sürüyor"

Migros yetkilileri, Coca Cola ürünleri için raflara "Maalesef bu ürün şu anda mevcut değil. Tedarikçiyle görüşmelerimiz sürüyor" yazısı yerleştirirken, Uludağ Gazoz için ise "10 yılı aşkın süredir piyasada olan ve Türkiye'de belirli bir müşteri grubuna hitap eden içecekler" açıklamasını yaptı.

Denner da Coca Cola'dan vazgeçti



İsviçre'nin üçüncü büyük market zinciri Denner da Coca Cola ile olan siparişlerini durdurdu. Şirketin CEO'su Torsten Friedrich, "Yüksek fiyatlar nedeniyle siparişlerimizi yenilemedik. Diğer Avrupa ülkelerinden daha ucuz ithalat yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

Türkiye'de kriz beklenmiyor



Türkiye'de hem Coca Cola İçecek AŞ'nin hem de Migros'un yönetiminin Anadolu Grubu'na ait olması nedeniyle benzer bir tedarik krizinin yaşanması beklenmiyor.

Masadan kalkmadı, ithalatla çözüm arıyor

Migros, Denner'dan farklı olarak Coca Cola ile müzakerelere devam ediyor. Şirket, enerji içeceği Monster'ı Almanya'dan ithal ederek raflarında tutuyor. Ancak şirket sözcüsü, paralel ithalatın hem ekonomik hem de çevresel açıdan sürdürülebilir olmadığını belirterek anlaşmaya açık olduklarını vurguladı.