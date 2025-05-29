Konvoyda havaya ateş açan Belediye Başkan Yardımcısı serbest

Devam eden soruşturma kapsamında silahın sahibi olduğu tespit edilen Çalıköy Mahalle Muhtarı Yaşar Gülbudak da yakalandı.

Söke Cumhuriyet Başsavcılığı, Yağız Pullukçu'nun düğün konvoyunun beklediği esnada tabancayla havaya ateş ettiği görüntülerin haberlere konu olması üzerine inceleme başlattı.

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