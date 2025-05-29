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Sınıfın afacanları derece yaptı, köy okulunun gururu oldu

Adana'da derslere ilgi göstermeyen ve başarılı olmadıkları gözlenen üç öğrenci, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle başladıkları akıl ve zeka oyunlarında il, ilçe ve Türkiye'de derece yaptı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Mayıs 2025 20:05, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2025 20:05
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Sınıfın afacanları derece yaptı, köy okulunun gururu oldu

Kozan ilçesine bağlı Kızıllar Mahallesi'ndeki köy okulunda eğitim gören 8. sınıf öğrencileri Muhammed Ali Özdemir, Selim Aydoğmuş ve İbrahim Yüce'nin derslerde çok başarılı olmaması ve hareketli olmaları öğretmenlerinin dikkatini çekti. Çocukların başarılı olmasını isteyen öğretmenler, onları akıl ve zeka oyunlarına yönlendirdi. Öğrenciler, katıldıkları oyunlarda önce okulda, sonra ilçede, ardından ilde başarılı oldu. İl ve ilçede 'Abluka' oyununda birinci olan Muhammed Ali, daha sonra Türkiye 3'üncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı. Selim ise Mangala'da il 3'üncüsü, İbrahim ilçe 3'üncüsü olarak hem ailelerinin hem de okulun gururu oldu.

Yarışmadan Türkiye 3'üncülüğü ile ilçeye dönen Muhammed Ali Özdemir, beden eğitimi öğretmeni ile hayatının değiştiğini söyledi. Özdemir, "LGS'ye hazırlanıyorum. Beden eğitimi öğretmenim Durmuş Ali İlbeyli hocam ve idaremiz sayesinde başladım. Öğretmenim beni çalıştırdı. Önce ilçe birincisi oldum, ardından il birincisi oldum. Türkiye geneli Kars'ta düzenlenen akıl zeka oyunlarına katıldım, Türkiye 3'üncüsü oldum. Ben bu oyunu çok sevdim ve başarılı oldum. Sınıfta arkadaşlarımı yenince hocam beni seçti. Derslerle aram pek iyi değil, orta seviye diyelim. Ama zeka oyunlarını derslerden daha çok seviyorum. İleride sanayide yedek parça, mekanik üzerine bir dükkan açmak istiyorum" dedi.

Öğrencilerden İbrahim Yüce ise, "Durmuş Ali İldeniz öğretmenim yönlendirdi. Ben Reverse oyununu tercih ettim. Öğretmenim bizi dersi çok kaynattığımız, biraz yaramaz olduğumuz için seçti. Diğer arkadaşlarım derslerde daha azimli ama biz pek değiliz. Derste derece yapamadık ama bu oyunlarda yaptık. Herkes sevdiği alana yönelince başarılı olabiliyor bence" diye konuştu.
Selim Aydoğmuş da, "Bizler için güzel bir başarı oldu. Geçen yıl 3. olmuştuk, bu sene ileriye yöneldim" şeklinde konuştu.

Öğretmen ve öğrencilerin iş birliği başarı getirdi

Öğretmen, öğrenci, veli işbirliği ile çocukların akademik ve sosyal başarılarını arttırmak için çalışmaların sonuç verdiğini kaydeden Okul Müdürü Vahap Devran, "Öğretmenlerimizle bir araya gelip toplantı yaptık ve akıl zeka oyunlarına öğrencilerimizi yönlendirdik. Beden eğitimi öğretmenimiz Durmuş Ali İldeniz, diğer öğretmenlerimiz il, ilçe derecesi aldılar. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyoruz. Akademik anlamda çok başarılı öğrencilerimiz var. Öğrencilerimiz çok güzel başarıya ulaşıp bizleri gururlandırdılar" ifadelerini kullandı.

Muhammed Ali'nin annesi Serpil Özdemir, "Oğlumun başarısı bizi çok mutlu etti. Derslerde başarı yüksek değil ama akıl zeka oyunlarında büyük bir başarı gösterdi. Bu oyunla birlikte derslere olan ilgisi de arttı. Çok mutluyuz" diyerek katkısı olan herkese teşekkür etti.

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