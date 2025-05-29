Tekirdağ'da apartmanın 5. katından düşen çocuk öldü

Ailenin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fevzipaşa Mahallesi Sevecen Sokak'taki bir apartmanın 5. katında M.Ç.(2), dairenin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle beton zemine düştü.

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