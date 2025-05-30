Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI BRANŞ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 25/8/2011 tarihli ve 28036 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"g) Adli ve/veya idari bir suçtan dolayı daha önceden veya halihazırda soruşturma geçirenlerden branşta kalmasında sakınca görülenler."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(4) Özel Harekat branşından, 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (e) bendi, beşinci fıkrasının (a) bendi ile yedinci fıkrası gereği çıkarılanlar ve 12 nci madde gereği ayrılanlar bir defaya mahsus olmak üzere tekrar özel harekat branşına aktarılabilir."

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.