Sahil Güvenlik Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik
Sahil Güvenlik Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Mayıs 2025 00:18, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2025 00:20
YÖNETMELİK
İçişleri Bakanlığından:
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KIYAFET YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 28/3/2020 tarihli ve 31082 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sahil Güvenlik Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliğinin Ek-1'i, Ek-3'ü, Ek-4'ü, Ek-5'i, Ek-6'sı, Ek-7'si ve Ek-8'i ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.