Sahil Güvenlik Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik

MADDE 1- 28/3/2020 tarihli ve 31082 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sahil Güvenlik Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliğinin Ek-1'i, Ek-3'ü, Ek-4'ü, Ek-5'i, Ek-6'sı, Ek-7'si ve Ek-8'i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

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