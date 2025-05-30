Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak.

Yarın ve hafta sonu etkili olması beklenen serin ve yağışlı sistemin, Güneydoğu Anadolu Bölgesi dışında tüm yurtta görülmesi bekleniyor.

Göller Yöresi, İç Anadolu Bölgesi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Hafta başından itibaren yağışlı sistemin doğuya hareket edeceği tahmin ediliyor. Pazartesi iç ve doğu bölgelerde yağış tahmin edilirken, salı ve çarşamba ise sadece doğu bölgelerinde havanın yağışlı olması bekleniyor.

3 büyükşehirde hava durumu

Ankara'da, yarın ve hafta sonu gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yarın ve cumartesi Ankara genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Ankara'da en yüksek hava sıcaklıkları 19 ila 20 derece arasında olacak. Gelecek hafta ortasına doğru sıcaklar 25 derecenin üzerine çıkacak.

İstanbul'da havanın çoğunlukla parçalı çok bulutlu olacak. Cumartesi ve pazar ise kısa süreli yağış geçişleri bekleniyor.

İstanbul'da en yüksek sıcak 22 ila 23 derece arasında olacak. Sıcaklığın gelecek hafta itibarıyla kademeli artması bekleniyor.

İzmir'de ise havanın çoğunlukla parçalı bulutlu. Cumartesi kısa süreli gök gürültülü sağanak bekleniyor. En yüksek sıcak 28 ila 30 derece civarında olacak.