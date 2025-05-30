Bursa'da otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2025 07:25, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2025 07:36
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde S. B. yönetimindeki tır ile F. A. idaresindeki otomobil, Orhangazi-İznik kara yolu Yeniköy mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü sıkıştığı araçta yaşamını yitirdi.
Hafif yaralanan diğer sürücü Büyü ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücünün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.