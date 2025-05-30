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Yumaklı yeni projeyi açıkladı: Hayvan başına 18 bin TL destek

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsalda Bereket Projesi ile 4.351 üreticiye hayvan başına yıllık 18 bin TL destek verilecek. Kadın ve gençlere öncelik tanınıyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 30 Mayıs 2025 07:37, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2025 07:45
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Yumaklı yeni projeyi açıkladı: Hayvan başına 18 bin TL destek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında 4.351 hak sahibinin belirlendiğini ve ilk yıl için hayvan başına yıllık 18.000 TL destek ödeneceğini açıkladı. Yumaklı, "15 hayvan aldığını varsaydığımız bir üreticimizin her ay bir asgari ücret kadar geliri olacak" dedi. Ankara'nın Ayaş ilçesinde bir hayvancılık işletmesini ziyaret eden Yumaklı, geçen yıl açıklanan hayvancılık yol haritasının aşamalarını uygulamaya devam ettiklerini ve yol haritasının en önemli hedefinin milli üretimi artırmak olduğunu belirtti.

Proje Detayları ve Destekler

Projenin 3 yıllık etaplar halinde sürmesi hedefleniyor. Projeden faydalananlara hayvan başına 1.500 TL yıllık, 18.000 TL bakım ve beslenme desteği verilecek. Yumaklı, "15 hayvan aldığını varsaydığımız bir üreticimizin, her ay bir asgari ücret miktarı kadar geliri olacak. Ayrıca Ziraat Bankası'ndan iki yıllık ödemesiz, 3 ila 5 yıl vadeli kredi de alabilecekler. Bu kapsamda yetiştiricilerimiz yaklaşık %85'e kadar faiz indirimi elde edecek" dedi.

İlk Etapta 60 Bin Hayvan Dağıtımı

Projenin ilk etabında 60.000 hayvan dağıtımı planlanıyor. Başvurular arasında 4.351 hak sahibi belirlendi. Hak sahipliğinden vazgeçenler veya şartlara uymayanlar yerine geçecek 6.472 yetiştirici de yedek olarak seçildi. Sürecin hızlandırılması ve hak sahiplerinin en kısa sürede hayvanlarına kavuşması hedefleniyor.

Hak Sahipliği Kriterleri

  • 20 baş altı üretim yapan aile işletmeleri
  • Kadınlar
  • 41 yaş altı gençler
  • Veteriner hekimler, ziraat ve gıda mühendisleri
  • Deprem bölgesindeki üreticiler
  • Üretim planlamasına konu edilen 19 şehirdeki üreticiler
  • Birinci derecede tarım örgütüne üye yetiştiriciler
  • Yem üretimi yapabilen işletmeler
  • Şehit yakını, gazi ve engelli vatandaşlar

Verilecek Hayvan Sayısı ve Şartlar

Üretici başına 5 ile 15 arasında değişen gebe damızlık hayvanlar verilecek. Eğer başvuru sahibi veteriner hekim, ziraat veya gıda mühendisi ise bu sayı 30'a kadar çıkabilecek.

Kadın ve Genç Üreticilere Yoğun İlgi

Hak sahiplerinin %41,6'sı kadınlardan, %80,5'i ise gençlerden oluşuyor. Ayrıca hak sahiplerinin %14,8'i veteriner hekim, ziraat mühendisi ve gıda mühendislerinden oluşmakta. Hak sahiplerinin %59'u ise deprem ve üretim bölgesinden seçildi.

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