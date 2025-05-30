Zirai Don Hasarı 21 Milyar Liraya Ulaştı: Üzüm İlk Sırada

TARSİM Genel Müdürü Bekir Engürülü, TBMM Zirai Donu Araştırma Komisyonu'na yaptığı bilgilendirmede, 2025 yılı içinde zirai don kaynaklı hasarın 21 milyar liraya ulaştığını belirtti. Bu rakamın içinde şubat ve mart ayındaki don olayları da yer alıyor. Özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde yaşanan don vakalarından dolayı 1,11 milyar liralık ödeme yapıldığı ifade edildi.

Hasar tespitleri devam ederken, ön tespitlere göre en çok etkilenen ürünün üzüm olduğu ve bu üründe 11 milyar liralık zarar meydana geldiği açıklandı. Üzümü sırasıyla kayısı, fındık ve elma takip etti.

Zirai Donun Ürünlere Etkisi

Üzüm: 11 milyar TL zarar

11 milyar TL zarar Kayısı: 3 milyar TL zarar

3 milyar TL zarar Fındık: 2,7 milyar TL zarar

2,7 milyar TL zarar Elma: 2,1 milyar TL zarar

2,1 milyar TL zarar Nektarin: 913 milyon TL zarar

913 milyon TL zarar Şeftali: 552 milyon TL zarar

Öncelikli Ödeme Yapılacak İller

Öncelikli ödeme sırası, Manisa'dan başlamak üzere oluşturuldu. Hasar ödemeleri şu illerde yapılacak: Manisa, Malatya, Ordu, Giresun, Mersin, Konya, Niğde, Karaman, Düzce, Kayseri ve Adana.