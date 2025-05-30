İstanbul'da Huzur Uygulamasında 873 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Huzur İstanbul" uygulamalarında toplamda 873 kişi gözaltına alındı. 29 Mayıs'ta yapılan uygulama, iki aşamalı olarak düzenlendi. İlk aşamada, saat 20.00-22.00 arasında 215 noktada ve 1447 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Bu aşamada bir polis helikopteri ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşamada ise saat 22.00-23.59 arasında 1303 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimler yapıldı. Uygulama kapsamında 550 bin 751 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması gerçekleştirildi. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 569 şüphelinin de bulunduğu toplam 873 kişi gözaltına alındı.

Ele Geçirilenler

27 ruhsatsız tabanca

5 tüfek

5 kurusıkı tabanca

299 fişek

1733 gram uyuşturucu madde

1300 uyuşturucu hap

6 bin 490 lira, 140 avro ve 20 dolar

İş Yeri ve Trafik Denetimleri

535 umuma açık iş yeri denetlendi, 1 iş yerine ve 1 yabancı uyruklu kişiye işlem yapıldı.

denetlendi, 1 iş yerine ve 1 yabancı uyruklu kişiye işlem yapıldı. Trafik denetimlerinde 46 bin 973 araç ve 3 bin 758 motosiklet kontrol edildi.

ve kontrol edildi. 2 bin 291 araç ve motosiklet ile 3 sürücüye işlem uygulandı .

ile . 24 araç trafikten men edildi .

. 1 milyon 737 bin 793 lira trafik cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kent genelinde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla süreceğini belirtti.



