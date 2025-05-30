Elektrik ve Doğal Gaz Projeleri İçin Yeni Kamulaştırma Adımları
Keçikaya HES, RMS-A ve RM-A doğal gaz dağıtım tesisleri ile Akmescit-Talas Enerji İletim Hattı projeleri için çeşitli illerde taşınmazlar acele kamulaştırılıyor. Elektrik ve doğal gaz altyapı yatırımlarının hızlandırılması hedefleniyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2025 09:10, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2025 09:12
Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verilmiştir. Bu kararlar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kamulaştırma işlemleri, enerji üretim ve dağıtım tesislerinin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesini amaçlamaktadır. Bu kapsamda, farklı illerdeki taşınmazlar, ilgili kurumlar tarafından belirlenen projeler için kullanılacaktır.
Kamulaştırılacak Taşınmazlar ve Projeler
- Ankara: Keçikaya HES üretim tesisi için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.
- Ardahan: RMS-A doğal gaz dağıtım tesisi yapımı amacıyla bazı taşınmazlar kamulaştırılacak.
- Kastamonu: RM-A doğal gaz dağıtım tesisi için bazı taşınmazlar kamulaştırılacak.
Enerji İletim ve Dağıtım Hatları
- 154 kV Akmescit-Talas Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında, güzergaha isabet eden taşınmazlarda direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından acele kamulaştırılacak.
- Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ, Aksaray, Ankara, Konya ve Niğde illerinde enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle kamulaştırma işlemlerini gerçekleştirecek.