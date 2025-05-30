Elektrik ve Doğal Gaz Projeleri İçin Yeni Kamulaştırma Adımları

Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verilmiştir. Bu kararlar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kamulaştırma işlemleri, enerji üretim ve dağıtım tesislerinin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesini amaçlamaktadır. Bu kapsamda, farklı illerdeki taşınmazlar, ilgili kurumlar tarafından belirlenen projeler için kullanılacaktır.

Kamulaştırılacak Taşınmazlar ve Projeler

Ankara : Keçikaya HES üretim tesisi için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

: Keçikaya HES üretim tesisi için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Ardahan : RMS-A doğal gaz dağıtım tesisi yapımı amacıyla bazı taşınmazlar kamulaştırılacak.

: RMS-A doğal gaz dağıtım tesisi yapımı amacıyla bazı taşınmazlar kamulaştırılacak. Kastamonu: RM-A doğal gaz dağıtım tesisi için bazı taşınmazlar kamulaştırılacak.

Enerji İletim ve Dağıtım Hatları