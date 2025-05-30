Adalet Bakanlığı müdürlere rotasyonu kaldırdı
30 Mayıs 2025'te yapılan yönetmelik değişikliğiyle, bazı unvanlardaki müdürler için zorunlu atama uygulamasına son verildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Mayıs 2025 09:50, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2025 11:05
Adalet Bakanlığı, 30 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle birlikte, kurum içi atama sisteminde önemli bir adım attı. Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nde yapılan düzenlemeyle bazı müdür pozisyonlarında görev yapan personel için rotasyon (zorunlu atama) uygulaması kaldırıldı.
Beş unvan için rotasyon uygulaması sona erdi
Yeni düzenlemeye göre, artık şu görevlerde bulunan personel zorunlu atamaya tabi olmayacak:
- Yazı işleri müdürleri
- İdari işler müdürleri
- Mahalli bilgi işlem müdürleri
- Mahalli adli sicil şube müdürleri
- Adli destek ve mağdur hizmetleri müdürleri
Yönetmelikten çıkarılan bu hüküm, adı geçen unvanlardaki müdürlerin belirli sürelerle görev yerlerinin değiştirilmesini öngören rotasyon sisteminin sona erdiği anlamına geliyor.
Bu değişiklikle birlikte, ilgili müdürlerin yer değişikliği artık zorunlu değil, takdire bağlı hale getirildi.