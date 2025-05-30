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Otobüslerde Bayram Yoğunluğu: Ek Seferler Devreye Alınıyor

Kurban Bayramı ve yaz tatili başlangıcıyla otobüs biletleri tükendi. Firmalar ek seferlerle yoğun talebi karşılamaya hazırlanıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2025 10:03, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2025 09:58
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Otobüslerde Bayram Yoğunluğu: Ek Seferler Devreye Alınıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, yaz mevsiminin başlaması ve Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte iç hareketliliğin ciddi oranda artacağını belirtti. Şu anda otobüs biletlerinin yüzde 100'e yakını tükendi ve birçok firma ek seferler üzerinde çalışıyor. Yıldırım, vatandaşların taleplerini en iyi şekilde karşılamak için yoğun çaba gösterdiklerini vurguladı. Ek seferlerin bu bayramda da yapılacağını ve kısa mesafelerde yoğunluğun şimdiden arttığını ifade etti.

Otobüs Seferlerinde Son Durum

Mustafa Yıldırım, Kurban Bayramı'nın yaz tatili başlangıcına denk gelmesinin hareketliliği artırdığını belirtti. Bu hafta otobüslerde doluluk oranlarının yüzde 100'lere yaklaştığını söyledi. Ulaştırma Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda, 30 Mayıs-20 Haziran tarihleri arasında D2 belgeli turizm taşıtlarının ek sefer düzenlemesine izin verildi.

Ek Seferler ve Yoğunluk

  • Birçok firma ek seferler üzerinde çalışıyor.
  • Kısa mesafelerde yoğunluk şimdiden artmaya başladı.
  • Ek seferlere ciddi bir talep var.
  • Geçmiş bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da yoğunluğun üstesinden gelinecek.

Bilet Fiyatları ve Denetimler

Fahiş bilet fiyatı kavramının sektörde olamayacağını belirten Yıldırım, anormal derecede yüksek fiyatların Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) üzerinden tespit edilip ağır yaptırımlar uygulandığını hatırlattı. Şu anda "fahiş fiyat" diye bir kavram olmadığını, firmaların bakanlığa onaylattıkları tavan fiyatı uyguladıklarını ve rekabet nedeniyle bayram öncesinde fiyatlarda yüzde 30'a kadar indirim yapılabildiğini söyledi.

Bayram Hareketliliği ve Bakanlık Genelgesi

Bayramın yazın başlangıcında olması sebebiyle beklenenin üzerinde bir hareketlilik olacağını belirten Yıldırım, taleplere göre ek seferlerin düzenleneceğini ve vatandaşların taleplerinin karşılanacağını ifade etti. Ayrıca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın turizmde çalışan taşıtların geçici olarak şehirler arasında kullanılmasına izin veren genelgesinin hem vatandaşlar hem de sektör için çok olumlu olduğunu vurguladı.


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