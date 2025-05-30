Dolar/TL Yükselişte: Piyasalarda Son Durum ve Beklentiler

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 39,2400 seviyesinden işlem görüyor. Dün yatay hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışının hemen üzerinde 39,1050'den tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 39,2400 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 44,5580'den ve sterlin/TL bir önceki kapanışa paralel 52,9240'tan satılıyor.

Dolar endeksi de yüzde 0,3 artışla 99,5 seviyesinde bulunuyor.

Ekonomik Gelişmeler ve Piyasa Beklentileri

Gümrük tarifelerine ilişkin gelişmeler ve açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyaller, varlık fiyatlarını zorlaştırmaya devam ediyor. Yurt içinde yatırımcıların odağında bugün açıklanacak büyüme verileri bulunuyor.

Küresel Ekonomi ve ABD Politikaları

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci kez göreve gelmesinin ardından başta yüksek tarifeler olmak üzere attığı korumacı adımlar, küresel ekonomi üzerinde temel belirsizlik unsuru olmayı sürdürüyor. Ülkede tarifelere ilişkin devam eden yasal süreçler, söz konusu belirsizliklerin derinleşebileceğine işaret ediyor.

Büyüme Beklentileri ve Ekonomist Tahminleri

Yurt içinde gözler bugün açıklanacak 1. çeyrek büyüme verilerine çevrildi.

çevrildi. AA Finans 'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın ( GSYH ) yılın 1. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,17 arttığını tahmin ediyor.

'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın ( ) yılın 1. çeyreğinde yıllık bazda yüzde arttığını tahmin ediyor. Ekonomistlerin 2025 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 2,91 oldu.

yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde oldu. Ekonomistlerin 2026 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması ise yüzde 3,97 oldu.

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