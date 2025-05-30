Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyesi Ödeme Takvimi Açıklandı

Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri, Kurban Bayramı öncesinde 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri tarihlerini açıkladı. Emekli ve hak sahiplerine toplamda 57,4 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecektir. Bu ödemeler, emeklilerin bağlı oldukları sosyal güvenlik kurumuna göre farklı tarihlerde yapılacaktır.

Bayram İkramiyesi Ödeme Tarihleri

4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 31 Mayıs tarihinde yatırılacaktır.

kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri tarihinde yatırılacaktır. 4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 1 Haziran tarihinde ödenecektir.

kapsamında aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri tarihinde ödenecektir. 4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri ise 2, 3 ve 4 Haziran tarihlerinde hesaplara geçecektir.

Emeklilere Hayırlı Olsun

Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için bu ödemelerin hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum.