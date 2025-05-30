Nisan ayı işsizlik oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Nisan ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı bir önceki aya göre 203 bin kişi artarak 3 milyon 63 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,6 puan artarak yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 48,8 olurken, mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı ise yüzde 32,2 olarak kaydedildi.

İşgücü İstatistiklerinde Son Durum

İşsiz sayısı: 3 milyon 63 bin kişi

3 milyon 63 bin kişi İşsizlik oranı: %8,6

%8,6 Erkeklerde işsizlik oranı: %7,1

%7,1 Kadınlarda işsizlik oranı: %11,5

%11,5 Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı: %48,8

%48,8 İstihdam edilenlerin sayısı: 32 milyon 359 bin kişi

32 milyon 359 bin kişi Erkeklerde istihdam oranı: %65,8

%65,8 Kadınlarda istihdam oranı: %32,2

İstihdam Oranında Azalma

Nisan ayında istihdam edilenlerin sayısı 316 bin kişi azalarak 32 milyon 359 bin kişiye geriledi. Erkeklerde istihdam oranı %65,8, kadınlarda ise %32,2 olarak kaydedildi. Bu veriler, işgücü piyasasında yaşanan değişimleri ve cinsiyetler arasındaki farkları ortaya koymaktadır.