BIST 100 Endeksi Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 düşüşle 9.161,46 puan seviyesinden başladı. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,08 değer kaybederek 9.170,56 puan ile tamamladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,10 puan ve yüzde 0,10 azalışla 9.161,46 puana geriledi. Açılışta bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,11 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,53 ile orman kağıt basım olurken, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,41 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel Piyasalarda Gelişmeler

Küresel piyasalarda, gümrük tarifelerine ilişkin gelişmeler ve açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyallerle karışık bir seyir izleniyor. Yurt içinde ise yatırımcıların odağında bugün açıklanacak büyüme verileri bulunuyor.

Büyüme Beklentileri ve Ekonomist Tahminleri

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler , Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yılın 1. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,17 arttığını tahmin ediyor.

, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yılın 1. çeyreğinde yıllık bazda yüzde arttığını tahmin ediyor. Ekonomistlerin 2025 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 2,91 oldu.

ise yüzde oldu. 2026 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması ise yüzde 3,97 olarak öngörülüyor.

Piyasa Takibi ve Teknik Seviyeler

Analistler, bugün yurt içinde finansal istikrar raporu ve büyüme verilerinin; yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, Almanya'da enflasyon ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyeleri destek, 9.300 ve 9.400 puan ise direnç konumunda.



