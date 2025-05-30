İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Sonuçları açıklandı.

Öğrenciler, sınav sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden TC kimlik numaraları ile sorgulayabilirler. Sonuçların açıklanmasının ardından, burs almaya hak kazanan öğrenciler için süreç başlamış oldu.

Sınavda başarılı olan öğrenciler, belirlenen tarihlerde gerekli belgeleri okullarına teslim ederek burs imkanından yararlanabilecekler. Sınav sonuçlarına göre burs hakkı kazanan öğrenciler, eğitim hayatlarında maddi destek alacaklar. Sonuçlara itiraz etmek isteyen adaylar ise belirtilen süre içinde başvuruda bulunabilirler.

Bursluluk Sınavı Sonrası Yapılması Gerekenler

Sınav sonuçlarının kontrol edilmesi

kontrol edilmesi Burs hakkı kazananların gerekli belgeleri hazırlaması

Belgelerin okula zamanında teslim edilmesi

İtiraz etmek isteyenlerin başvuru süresini kaçırmaması

Sonuçlara Nasıl Ulaşılır?

Öğrenciler, www.meb.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ile sınav sonuçlarını öğrenebilirler. Sonuç ekranında, burs hakkı kazanıp kazanmadıkları bilgisi de yer almaktadır.

Sonuçlara Ulaşmak İçin Tıklayınız...