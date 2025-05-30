BOTAŞ, TPAO ve TEMSAN Personel Ücretlerinde Yeni Düzenleme

BOTAŞ, TPAO, TEMSAN ve İller Bankası gibi kamu kuruluşlarında görev yapan kapsam dışı personel ile İller Bankası'ndaki sözleşmeli personelin tavan ücretleri, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararla belirlendi. Bu düzenleme ile birlikte, ilgili kurumlarda çalışan personelin maaşlarının üst sınırları netleşmiş oldu.

Tavan Ücretler Nasıl Belirlendi?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kapsam dışı personele ve İller Bankası'ndaki sözleşmeli personele 38.753 göstergenin memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunacak tutardan az brüt ücret verilemeyecek. Ayrıca, BOTAŞ'ta 161 bin lira, İller Bankası'nda ise 113 bin liradan yüksek brüt maaş ödenemeyecek.

Ücret Belirleme Yetkisi

Kapsam dışı personel ile İller Bankası A.Ş.'de istihdam edilen sözleşmeli personelin ücretlerini; personelin unvanı, eğitim düzeyi, iş gerekleri, işyeri ve çalışma şartlarına göre tavan ücretleri aşmayacak şekilde belirlemeye ilgili kuruluşun yönetim kurulu yetkilidir.

Üst Düzey Personel İçin Ücret Sınırı

Diğer üst düzey personelin (Genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı gibi) alabileceği ücretler ise belirlenen tablodaki tutarları geçemeyecek.