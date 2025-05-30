İstanbul'da Parada Sahtecilik Operasyonu: 4.5 Milyar TL Sahte Döviz
İstanbul'da Parada Sahtecilik Operasyonu: 4.5 Milyar TL Sahte Döviz
Özel Harekat Branşı Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler
Özel Harekat Branşı Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler
BOTAŞ, TPAO ve TEMSAN Personel Ücretlerinde Yeni Düzenleme
BOTAŞ, TPAO ve TEMSAN Personel Ücretlerinde Yeni Düzenleme
Bursluluk Sınavı Sonuçları Açıklandı
Bursluluk Sınavı Sonuçları Açıklandı
Adalet Bakanlığı güvenlik soruşturması şartını kaldırdı
Adalet Bakanlığı güvenlik soruşturması şartını kaldırdı
Nisan ayı işsizlik oranı belli oldu
Nisan ayı işsizlik oranı belli oldu
Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyesi Ödeme Takvimi Açıklandı
Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyesi Ödeme Takvimi Açıklandı
Kamu İşçilerine Ek Ödeme Tarihleri Belli Oldu
Kamu İşçilerine Ek Ödeme Tarihleri Belli Oldu
Bakan Kacır: Yatırım Kredilerinde Yeni Teşvik Dönemi
Bakan Kacır: Yatırım Kredilerinde Yeni Teşvik Dönemi
Öğretmen, Eski Sevgilisinin Çalıştığı Okula Gitti: Parkta Kendini Vurdu
Öğretmen, Eski Sevgilisinin Çalıştığı Okula Gitti: Parkta Kendini Vurdu
İstanbul'da Huzur Uygulamasında 873 Kişi Gözaltına Alındı
İstanbul'da Huzur Uygulamasında 873 Kişi Gözaltına Alındı
Zirai Don Hasarı 21 Milyar Liraya Ulaştı: Üzüm İlk Sırada
Zirai Don Hasarı 21 Milyar Liraya Ulaştı: Üzüm İlk Sırada
Yumaklı yeni projeyi açıkladı: Hayvan başına 18 bin TL destek
Yumaklı yeni projeyi açıkladı: Hayvan başına 18 bin TL destek
Bingöl'de 3,2 Büyüklüğünde Deprem Oldu
Bingöl'de 3,2 Büyüklüğünde Deprem Oldu
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
LGS Geliyor, Stres Artıyor: Peki Aileler Ne Yapmalı?
LGS Geliyor, Stres Artıyor: Peki Aileler Ne Yapmalı?
Akran Zorbalığı İlkokulda! 10 Yaşındaki Yusuf, Yoğun Bakımda
Akran Zorbalığı İlkokulda! 10 Yaşındaki Yusuf, Yoğun Bakımda
Erdoğan'dan 'Aday olma gibi bir derdim yok' sözlerine açıklama
Erdoğan'dan 'Aday olma gibi bir derdim yok' sözlerine açıklama
İBB yolsuzluk soruşturmasında 3 isim daha itirafçı oldu
İBB yolsuzluk soruşturmasında 3 isim daha itirafçı oldu
Bakan Bayraktar Açıkladı: Elektrik ve Doğal Gazda Zam Var Mı?
Bakan Bayraktar Açıkladı: Elektrik ve Doğal Gazda Zam Var Mı?
AFAD Açıkladı: Bingöl'de korkutan deprem!
AFAD Açıkladı: Bingöl'de korkutan deprem!
'Yatarı Yok' Dönemi Bitiyor: 2 Yıl Altı Cezalara Cezaevi Şartı Geliyor
'Yatarı Yok' Dönemi Bitiyor: 2 Yıl Altı Cezalara Cezaevi Şartı Geliyor
İsviçre'de Coca Cola krizi! Rafları Türk markası doldurdu
İsviçre'de Coca Cola krizi! Rafları Türk markası doldurdu
Fidan: Türkiye, Ukrayna-Rusya Ateşkesi İçin İdeal Arabulucu
Fidan: Türkiye, Ukrayna-Rusya Ateşkesi İçin İdeal Arabulucu
Sosyal Medya ve Oyun Platformlarına Yeni Yükümlülükler Geliyor
Sosyal Medya ve Oyun Platformlarına Yeni Yükümlülükler Geliyor
Kılavuz Yayımlandı: Sağlık Sorunu Olan Öğrencilere Evde Eğitim
Kılavuz Yayımlandı: Sağlık Sorunu Olan Öğrencilere Evde Eğitim
Erdoğan: Muhalefetin en çok sevdiği yeşil, Benjamin Franklin yeşili
Erdoğan: Muhalefetin en çok sevdiği yeşil, Benjamin Franklin yeşili
Hafta Sonu Türkiye'yi Serin ve Yağışlı Hava Bekliyor!
Hafta Sonu Türkiye'yi Serin ve Yağışlı Hava Bekliyor!
Yeni İnfaz Paketi Detayları: Hangi Mahkumlar Faydalanacak?
Yeni İnfaz Paketi Detayları: Hangi Mahkumlar Faydalanacak?
Akaryakıt İstasyonlarında UTTS Dönemi Başlıyor
Akaryakıt İstasyonlarında UTTS Dönemi Başlıyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

BOTAŞ, TPAO ve TEMSAN Personel Ücretlerinde Yeni Düzenleme

BOTAŞ, TPAO, TEMSAN ve İller Bankası'nda çalışan personelin tavan ücretleri Resmi Gazete kararıyla yeniden belirlendi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Mayıs 2025 10:29, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2025 10:30
Yazdır
BOTAŞ, TPAO ve TEMSAN Personel Ücretlerinde Yeni Düzenleme

BOTAŞ, TPAO, TEMSAN ve İller Bankası gibi kamu kuruluşlarında görev yapan kapsam dışı personel ile İller Bankası'ndaki sözleşmeli personelin tavan ücretleri, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararla belirlendi. Bu düzenleme ile birlikte, ilgili kurumlarda çalışan personelin maaşlarının üst sınırları netleşmiş oldu.

Tavan Ücretler Nasıl Belirlendi?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kapsam dışı personele ve İller Bankası'ndaki sözleşmeli personele 38.753 göstergenin memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunacak tutardan az brüt ücret verilemeyecek. Ayrıca, BOTAŞ'ta 161 bin lira, İller Bankası'nda ise 113 bin liradan yüksek brüt maaş ödenemeyecek.

Ücret Belirleme Yetkisi

Kapsam dışı personel ile İller Bankası A.Ş.'de istihdam edilen sözleşmeli personelin ücretlerini; personelin unvanı, eğitim düzeyi, iş gerekleri, işyeri ve çalışma şartlarına göre tavan ücretleri aşmayacak şekilde belirlemeye ilgili kuruluşun yönetim kurulu yetkilidir.

Üst Düzey Personel İçin Ücret Sınırı

Diğer üst düzey personelin (Genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı gibi) alabileceği ücretler ise belirlenen tablodaki tutarları geçemeyecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber