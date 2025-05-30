Özel Harekat Branşı Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler
Emniyet Genel Müdürlüğü, personelin branşlarından çıkarılmasına ilişkin esasları yeniden düzenledi. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, daha önce adli veya idari bir suçtan dolayı soruşturma geçiren personelin, branşta kalmasının sakıncalı görülmesi halinde branştan çıkarılabileceği hükme bağlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Mayıs 2025 10:55, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2025 10:57
Yönetmeliğin 10. maddesine eklenen (g) bendi ile:
"Adli ve/veya idari bir suçtan dolayı daha önceden veya halihazırda soruşturma geçirenlerden, branşta kalmasında sakınca görülenler" doğrudan branştan çıkarılabilecek.
Özel Harekat branşı için önemli bir değişiklik yapıldı
Aşağıdaki yollarla Özel Harekat'tan ayrılan personel, bir defaya mahsus olmak üzere tekrar bu branşa dönebilecek:
- madde 3. fıkra (e): Branş yönergelerinde öngörülen süreden fazla süreyle branş dışında çalışanlar
- madde 5. fıkra (a): 3 yıl kesintisiz şekilde branş dışında görevlendirilenler
- madde 7. fıkra: Genel Müdür onayıyla re'sen çıkarılanlar
- madde: Kendi talebiyle branştan ayrılanlar
Yayımlanan yönetmelik, EGM'nin branş personeli üzerindeki disiplin ve görev kontrolünü daha da artırıyor.