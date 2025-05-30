Özel Harekat Branşı Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler

Yönetmeliğin 10. maddesine eklenen (g) bendi ile:

"Adli ve/veya idari bir suçtan dolayı daha önceden veya halihazırda soruşturma geçirenlerden, branşta kalmasında sakınca görülenler" doğrudan branştan çıkarılabilecek.

Özel Harekat branşı için önemli bir değişiklik yapıldı

Aşağıdaki yollarla Özel Harekat'tan ayrılan personel, bir defaya mahsus olmak üzere tekrar bu branşa dönebilecek:

madde 3. fıkra (e): Branş yönergelerinde öngörülen süreden fazla süreyle branş dışında çalışanlar

madde 5. fıkra (a): 3 yıl kesintisiz şekilde branş dışında görevlendirilenler

madde 7. fıkra: Genel Müdür onayıyla re'sen çıkarılanlar

madde: Kendi talebiyle branştan ayrılanlar

Yayımlanan yönetmelik, EGM'nin branş personeli üzerindeki disiplin ve görev kontrolünü daha da artırıyor.