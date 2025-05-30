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İstanbul'da Parada Sahtecilik Operasyonu: 4.5 Milyar TL Sahte Döviz

İstanbul'da düzenlenen parada sahtecilik operasyonunda 4.5 milyar TL değerinde sahte döviz ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Mayıs 2025 11:05, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2025 11:15
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İstanbul'da Parada Sahtecilik Operasyonu: 4.5 Milyar TL Sahte Döviz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Parada Sahtecilik" operasyonuna dair önemli detayları kamuoyu ile paylaştı. İstanbul'da gerçekleştirilen bu operasyon, sahte para ile mücadelede büyük bir başarı olarak öne çıkıyor.

Jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, yaklaşık 4,5 Milyar TL değerinde sahte döviz ele geçirildi. Bu operasyon, suç örgütlerinin finansal sistemimize zarar vermesinin önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıyor. Ayrıca, operasyon kapsamında yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı ve haklarında yasal işlem başlatıldı.

Operasyonun Detayları

  • İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 4,5 Milyar TL değerinde sahte döviz ele geçirildi.
  • Yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı.
  • Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde operasyonlar gerçekleştirildi.
  • Şüphelilerin, sahte para bastıkları ve bu paraları piyasaya sürmeye hazırlandıkları tespit edildi.
  • Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Parada Sahtecilik suçlarından soruşturma başlatıldı.
  • Çok miktarda sahte döviz ve sahte para imalatında kullanılan materyal ele geçirildi.
  • Sahte para üretiminde kullanılan 1 adet matbaa deşifre edildi.

Tebrik ve Kararlılık Mesajı

İstanbul Valisi, operasyonu koordine eden Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile kahraman jandarma personeli tebrik edildi.

Parada Sahtecilik suçuna yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

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